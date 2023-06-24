Ermeni teröristlerce şehit edilen Erdoğan Özen anıldı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği önünde Ermeni terör örgütleri tarafından 20 Haziran 1984’te şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen için anma töreni düzenlendi.

Törene Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert, şehidin eşi Monika Özen ve şehidin torunu Konstantin Özen katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ceyhun, 39 yıl önce şehit edilen Özen’i anmak üzere bir araya gelindiğini belirterek, 1970 ve 80’li yıllarda Türk diplomatlar ve yakınlarının Ermeni terör örgütlerinin hedefi haline geldiğini, fedakarca görevlerini sürdüren diplomatların yalnız Türk ve Türkiye’yi temsil ettikleri gerekçe gösterilerek teröristlerce şehit edildiklerini hatırlattı.

‘TOPLAM 77 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ’

Ceyhun, Özen’in aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucunda şehit edildiğini hatırlatarak, 1970 ve 80’li yıllarda ASALA başta olmak üzere Ermeni terör örgütlerince düzenlenen saldırılar sonucunda 58’i Türk toplamda 77 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Viyana’da Büyükelçi Daniş Tunalıgil ve BM Viyana Ofisi’nde görevli Enver Ergun’un da Ermeni teröristlerce şehit edildiğini anımsatan Ceyhun, “Bu uğursuz saldırıların üzerinden yıllar geçmesine rağmen Türk milleti ve Dışişleri camiası olarak şehit diplomatlarımızı kaybetmenin kederi kalplerimizdeki mevcudiyetini yoğun bir şekilde korumaktadır. Bir Türk diplomatı olarak yurt dışında görev yapmanın en zor olduğu günlerde, tehditlere aldırmadan, cesaret, fedakarlık ve görevlerine gösterdikleri bağlılık her zaman yolumuzu aydınlatacaktır.” dedi.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/ermeni-teroristlerce-sehit-edilen-erdogan-ozen-anildi-399212