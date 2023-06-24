Bu bilezik genç kızların rüyalarını süslüyor…

Tokat Bileziği almak altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte artık hayal oldu

Yaklaşık 3 asırdır kadınların kollarını süsleyen Tokat bileziği, sipariş üzerine özel olarak yapılıyor. Altın külçelerin eritilerek çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilerek elde edilen teller işlenerek bilezik haline getiriliyor. 100 gramlık olarak üretilen 22 ayar bileziklerin yanı sıra daha ekonomik olması için 50 grama kadar düşürülerek satılan bilezikleri de bulmak mümkün. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi ürün olarak tescillenen bilezik kentte kültürel bir miras olarak yaşatılıyor.

Eşsiz bir sanat olan mücevherat tasarımı ve işlemeciliği, Anadolu’da yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip. Bu geleneksel hünerin en güzel örneklerinden biri olan Tokat bileziği, yerel halkın kültürel özgünlüğünü yansıtan bir parça.

Tokat bileziği, Osmanlı dönemi sırasında Anadolu’daki Ermeni ustalar tarafından üretilmeye başlanmış ve Tokat yöresine özgü bir takı haline gelmiştir. Ustalar, 22 ayar altını titizlikle işleyerek, bu zarif ve karmaşık bilezikleri oluştururlar.

Bileziklerin yapım aşaması oldukça zahmetli ve detaylı bir süreç gerektirir. İlk önce altın bloklar, yüksek sıcaklıkta eritilir ve sıvı hale getirilir. Bu sıvı altın, daha sonra belirli bir kalınlığa sahip olan ince tellere dökülür. Elde edilen bu altın teller, ustaların sabırlı ve becerikli elleri tarafından çeşitli motifler oluşturacak şekilde özenle şekillendirilir. Süreç, tasarımın detaylarına göre değişkenlik gösterebilir, ancak genellikle bir Tokat bileziğinin tamamlanması birkaç günü alabilir.

Bileziğin fiyatı, altının gram fiyatına, işçiliğine ve tasarımının karmaşıklığına bağlıdır. Şu anki piyasa koşullarında 100 gram Tokat bileziğinin fiyatı 150 bin lira.

Geleneksel Türk takıları arasında önemli bir yer tutan Tokat bileziği, aynı zamanda Anadolu’nun zengin kültürünü ve geçmişini temsil ediyor. Bu bileziklerin üretimi, bir zamanlar Anadolu’da yaşayan ve bu bölgeye sanatlarıyla katkıda bulunan Ermeni ustaların yeteneklerini ve el becerilerini de yansıtır.

Tokat bileziğini, sadece bir takı parçası olarak görmek yerine, onu bir hikaye, bir tarih ve bir kültürün taşıyıcısı olarak değerlendirebiliriz. Bu değerli mücevher, Anadolu’nun zanaat mirasının önemli bir parçasıdır ve gelecek nesillere aktarılması gereken bir kültürel hazine olarak kabul edilir.

https://www.tokathaber.com.tr/tokat-bilezigi-anadolunun-mirasi-altin-islemeciligi