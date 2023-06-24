AKPM’den Azerbaycan’a çağrı

AKPM (Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi), Azerbaycan’ı AİHM ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarını derhal uygulamaya çağırdı.

AKPM kararında, Laçin Koridoru’nda serbest ve güvenli hareketin olmadığı açıkça belirtiliyor.



Karar esas olarak Azerbaycan’ın Laçin Koridoru ablukasının insani ve insan hakları sonuçlarına değiniyor, Laçin Koridoru ve Dağlık Karabağ’a acil bir uluslararası bilgi toplama misyonunun ziyaretine ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Meclis, Azerbaycan’ı Laçin Koridoru ile ilgili AİHM ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarını derhal uygulamaya ve Dağlık Karabağ’a elektrik ve gaz arzını yeniden sağlamaya çağırdı. Kararda ayrıca Azerbaycan’a Ermenilere karşı kullandığı düşmanca ve tehdit edici söylemden vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.



Kararda şu noktalar vurgulandı:



-Meclis, Laçin Koridoru boyunca serbest ve güvenli dolaşımın kesintiye uğraması ve ardından elektrik ve gaz arzının kasıtlı olarak kapatılması konusunda son derece endişelidir.



-Meclis, Azerbaycan liderliğinin, mevcut durumun ciddi insani ve insan hakları sonuçlarını kabul etmemesi karşısında kaygılıdır



-Meclis, AKPM raportörünün bilgi toplama ziyareti sırasında Azerbaycan’a davet edilmemesinden ve Laçin Koridoru’na gidememesinden derin üzüntü duymaktadır.



-Meclis, mevcut durumun istikrarlı olmadığını ve çatışmanın çözülmemesi halinde, Ermeni nüfusun evlerini ve yerleşim yerlerini terk etmeye zorlanabileceğini vurgulamaktadır.



-Bu bağlamda Meclis, Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusun hak ve güvenlik konularını Bakü ile Stepanakert arasında diyalog yoluyla acilen ele almaya ve barışa yönelik herhangi bir mekanizmanın kullanılması için uluslararası tarafsız katılımı sağlamaya çağırıyor.



-Meclis, Azerbaycan’ı 21 Aralık 2022 tarihli AİHM geçici tedbirlerini fazla uzatmadan yerine getirmeye çağırır.



-Meclis, Azerbaycan’ı Uluslararası Adalet Divanı’nın kararını acilen uygulamaya çağırır.



-Meclis, Azerbaycan’ı, bilgi toplama görevinde bulunan Avrupa Konseyi delegasyonunu, durumu yerinde değerlendirmek üzere Laçin Koridoru ve Dağlık Karabağ’ı ziyaret etmeye davet etmeye çağırır.



-Meclis ayrıca Azerbaycan’ı BM kurumları da dâhil olmak üzere, diğer uluslararası kuruluşların bölgeye girmesine izin vermeye çağırır.



-Meclis, Azerbaycan’ı komşu Ermenistan’a ve Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilere karşı gerçekten yapıcı ve barışçıl bir yaklaşım sergilemeye çağırır.



-AKPM, Azerbaycan’ı Laçin Koridoru boyunca her iki yönde serbest ve güvenli hareket için her türlü çabayı göstermeye çağırır.



-AKPM, Azerbaycan’ı elektrik ve gaz arzını derhal eski haline getirmeye ve Azerbaycan yerine Ermenistan topraklarından geçen gaz ve elektrik şebekeleri için yeni bir rota üzerinde Ermenilerle anlaşmaya çağırır.



-Meclis, Azerbaycan liderliğinin en üst kademelerinde Ermenilere yönelik düşmanca ve tehdit edici söylemlerden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan’ı bu tür söylemlerden vazgeçmeye ve hem halk ve üst düzey yetkililer dâhil olmak üzere, nefret söylemi ve nefret suçlarıyla mücadele için adımlar atmaya çağırır.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28811/akpm-den-azerbaycan-a-cagri