Yazar Şeyhmus Diken ve müzisyen Udi Yervant Van’a geliyor!

Yazar Şeyhmus Diken ve müzisyen Udi Yervant, söyleşi-dinleti-imza programına katılmak üzere Van’a geliyor.

Yazar Şeyhmus Diken ve müzisyen Udi Yervant; BOSAŞ Şirketler Grubu ana sponsorluğunda; Şehrivan Medya Grubu, Fi Slash Software, Kumbara Eitim Kültür Sanat Akademi, Gazete Van, İlhami Çakırtaş Emlak, Aşiyan Ev Yemekleri desteğiyle Van’da kitapseverlerle bir araya gelecek.

25 Haziran Pazar günü, Kumbara Eğitim Kültür Sanat Akademi’de gerçekleşecek söyleşi-dinleti-imza programı saat 15:00’de düzenlenecek.

ŞEYHMUS DİKEN KİMDİR?

1954 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlkokulu Mardinkapı Cumhuriyet İlkokulunda, ortaokulu Ziya Gökalp Lisesi’nde okudu. Ziya Gökalp Lisesi’nde başladığı liseyi Diyarbakır Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdari Bilimler Bölümü’nden 1978’de mezun oldu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde kısa süreli mülki amirlik memuriyeti 12 Eylül Askeri Darbesi ile son bulan Şeyhmus Diken, yaşamını Diyarbakır’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Başkan Danışmanı olarak sürdürdü. 2014 yılı başında belediyedeki görevinden emekli oldu. Uzun yıllar sivil toplum alanını kendine uğraş olarak seçti. Aktif bir sivil toplumcu olan Şeyhmus Diken çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak yönetici, üye ve danışma kurulu üyesi kimlikleriyle çalıştı. Sivil Toplum alanının dışında Kent Kültürü, Kent Kimliği ile Yerel ve Sözlü Tarih ile ilgili eserler ortaya koydu. Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ile Kürt Yazarlar Derneği üyesi olan Şeyhmus Diken, Uluslararası PEN Kulübü Türkiye kolu olan Türkiye P.E.N. Yazarlar Derneği Diyarbakır Temsilciliğini yaptı. Şiirsel metinlerinden oluşan Taşlar Şahit kitabından 13 şiiri Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde yaşayan ut sanatçısı Yervant Bostancı tarafından bestelenip Taşlar Şahit ismiyle müzik CD’si şeklinde ölümsüzleştirildi. “Diyarbekir Hikâyeleri” tiyatro oyunu İmgesel Düşler Tiyatro Topluluğu tarafından oyunlaştırılarak 2004 yılında Ağrı’dan Kızıltepe’ye kadar pek çok yerleşim yerinde sahnelendi. Diyarbekir Hikâyeleri, aynı yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun Orhan Asena Tiyatro Festivali ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Sanat Festivali’nde de sahnelendi. Türkiye’de günlük olarak yayınlanan Birgün Gazetesi’nde 12 yıl köşe yazarlığı yaptı. Halen Bianet.org ve Tigris Haber Gazetesi’nde köşesinde yazmaktadır.

UDİ YERVANT KİMDİR?

Müzisyen, Ud Sanatçısı, Besteci. 1 Ocak 1955 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. Ermeni asıllı bir aileden olup Puşici Kekê Yako (Yakup Bostancı) ile Hatun Hanımın oğludur. “1915 Olayları” sırasında Diyarbakırlı bir ağa, büyükannesini saklayıp kıyımdan kurtarması sonucunda, ailesinin Diyarbakır’da yaşamını sürdürmesinin yolu açılmış oldu. Yervant’ın kendisinden önce doğan beş kardeşi ölmüştür.

Yervant Bostancı, Diyarbakır Alpaslan İlkokulu ile Ali Emiri Ortaokulunda okudu. Müziğe doğuştan yeteneği olan sanatçı, ilk müzik bilgilerini babası Kekê Yako’dan alarak dört yaşında düğünlere darbuka çalmaya başladı. 1970’li yılların başlarında Aşık Zülfi’den bağlama, Bedros Başak ile dökümcü Sıraç’tan cümbüş dersleri, Hüsnü İpek’ten ilk nota derslerini aldı. On dokuz yaşında İstanbul’a giderek, 1976’da Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne girdi ve üç yıl ileri Türk Musikisi Konservatuarı’na korist olarak devam etti, üç yıl da üniversite korosunda ud çaldı. Üsküdar Musiki Cemiyeti’ndeki çalışmalarını 1976’dan 1992’ye kadar sürdürdü. 1980’lerden itibaren Alâattin Şensoy, Zeki Müren, Adnan Şenses gibi dönemin en ünlü müzisyen ve ses sanatçılarıyla birlikte müzik çalışmaları yaptı. 1982’de udu ile meşklere katıldı.

Özellikle İstanbul’daki Ermeni topluluğu arasında yıldızı git gide parlamaya başlayan Bostancı, 1991 yılından itibaren Pangaltı’daki Mandıra Taverna’da tek başına sahne almaya, hem Ermenice hem de Türkçe şarkılar söylemeye başladı. Ancak İstanbul’daki bir tavernada hakarete uğrayınca Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ne gitti.

Yervant Bostancı, 1992’de göç ettiği ABD’nin Los Angeles kentinde hem Ermeni hem de Türk topluluklarının gittiği mekânlarda ud çalıp şarkı söylemeye başladı. Buradaki ünü git gide yayıldı, birçok ABD ve Avrupa kentlerinde konserler verdi; toplam on iki müzik albümü çıkardı. İlk çalışmasını, adını Nuri Sesigüzel’den alarak, “Sen Gideli” (2000) adıyla çıkardı. İkinci albümü ise 2002 yılında çıkardığı, söz ve müziği kendisine ait olan, “Duvardan Duvara Diyarbekir Dansı”dır.

2004 yılında Diyarbakırlı yazar Şeyhmus Diken’in daveti üzerine Diyarbakır’a geldi. Yervant Bostancı böylece, yirmi sekiz yıl sonra, her yıl altı – yedi kez Diyarbakır’a gelip gitmeye başladı. Yervant (Yılmaz) Bostancı, Diyarbakır’ın müzik panoramasını ortaya koyduğu “Tango ve Diyarbakır” adlı albümünde Türkçe, Kürtçe ve Ermeniceden oluşan on sekiz şarkı seslendirdi. Ayrıca, sözleri kendisine ait olan şarkıların yanı sıra Diyarbakır’ın halk ezgilerini; Celâl Güzelses, Armaveni Miroğlu, Sinan Subaşı, Süleyman Nazif, Şeyhmus Diken, Haçadur Bostancı gibi birçok Diyarbakırlının söz ve müziklerini albümünde kullanmıştır.

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER: BARIŞ DÖNMEZ

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