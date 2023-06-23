Marmara için tüyler ürperten deprem açıklaması! İstanbul için “dikkat” dedi, o bölgeleri uyardı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara için yeni bir deprem uyarısında bulundu. Bostancı Kırığı’na dikkat çeken Ercan, “Yeni depremde Bostancı- Fenerburnu- Sarayburnu- Sirkeci-Unkapani- Balat-Haliç’i kırıp, Eyüp, Alibeyköy’e uzanacaktır. Marmaray, Yeni Cami, Patrikhane’ye dikkat.” ifadelerini kullandı. Marmara’da beklenen olası depremle ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bostancı Kırığı’na işaret ederek İstanbul‘daki o bölgeler için dikkat açıklamalarda bulundu. İkincil Bostancı kırığının 17 Ağustos 1999 depreminde Çiftliköy,Tuzla”dan Bostancı’ya dek kırıldığını belirten Ercan, “Marmaray, Yeni Cami, Patrikhane’ye dikkat” uyarısında bulundu. Ercan, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Anadolu yakası kıyılarını yalayarak giden ikincil Bostancı Kırığı, Çiftliköy,Tuzla”dan Bostancı’ya dek 1999’da kırdı. İSTANBUL’DA O BÖLGELERE DİKKAT Yeni depremde Bostancı- Fenerburnu- Sarayburnu- Sirkeci-Unkapani- Balat-Haliç’i kırıp, Eyüp, Alibeyköy’e uzanacaktır. Marmaray, Yeni Cami, Patrikhane’ye dikkat.” https://www.tv100.com/marmara-icin-tuyler-urperten-deprem-aciklamasi-istanbul-icin-dikkat-dedi-o-bolgeleri-uyardi-haber-678253 Share this: Twitter

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