İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Dikkat çeken eserler ele geçirildi

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığına karşı çalışma yapan polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerine ait 2 bin 295 parça sikke, ok uçları ve farklı tarihi eserler ele geçirildi.

HABİP ATAM

Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi.

“2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” kapsamında “Tarihi Eser Kaçakçılığı” suçlarıyla mücadele eden ekipler 2 şüpheli belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından Esenler, Esenyurt ve Sancaktepe’de belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda, Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerine ait 2 bin 295 adet altın gümüş ve bronz sikke, 44 adet ok ucu, ve farklı materyallerden yapılmış tarihi eserler ele geçirildi.

KİL TABLET

Sikkeler içerisinde tarihi değerleri çok fazla olan nadir parçalar bulunduğu öğrenildi.

Sikkeleri dışındaki eserler arasında, bir kilise anahtarı ile kilden yapılmış kap içerisine gizlenmiş kil tablet dikkat çekti.

Bronzdan yapılmış güvercin figürünün de yapıldığı dönemin önemli eserlerinden olabileceği belirtildi.

MÜZELERE TESLİM EDİLECEK

Şüpheliler hakkında “2863 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılırken, ele geçen eserlerin dönemlerine ve türlerine göre ilgili müzelere teslim edileceği belirtildi.

https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/istanbulda-tarihi-eser-operasyonu-dikkat-ceken-eserler-ele-gecirildi-7723204/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber