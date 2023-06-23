İstanbul’da Tarihi Eser Operasyonu: Değerli Eserler Ele Geçirildi

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait binlerce parça tarihi eser kaçakçılarına darbe vuruldu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü operasyonda, 2 şüpheliyi yakaladı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonda, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 2 bin 295 parça sikke, ok uçları ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

İstanbul’un tarihi mirasını korumak amacıyla faaliyet gösteren ekipler, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” kapsamında tarihi eser kaçakçılığı suçlarıyla mücadele ediyor. Yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda belirlenen 2 şüpheli, Esenler, Esenyurt ve Sancaktepe bölgelerinde düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Tarihi Eserler Müzelere Teslim Edilecek

Gerçekleştirilen adres aramalarında, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 2 bin 295 altın, gümüş ve bronz sikkeler ile 44 adet ok ucu ve çeşitli malzemelerden yapılmış tarihi eserler ele geçirildi. Bu sikkeler arasında büyük tarihi değere sahip nadir parçaların bulunduğu öğrenildi.

Ele geçen eserler arasında dikkat çekenler arasında, bir kilise anahtarı ile kilden yapılmış bir kap içerisine gizlenmiş kil tablet yer aldı. Ayrıca, bronzdan yapılmış güvercin figürünün dönemin önemli eserlerinden biri olduğu düşünülüyor.

Şüpheliler, “2863 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçundan adli işlem görecekler, ele geçirilen eserler ise dönemlerine ve türlerine göre ilgili müzelere teslim edilecektir. Bu operasyon, İstanbul’un kültürel mirasının korunması ve tarihi eser kaçakçılığına karşı sürdürülen kararlı mücadelenin bir göstergesi olarak dikkat çekmektedir.

https://www.haberperi.com/asayis/istanbulda-tarihi-eser-operasyonu-degerli-eserler-ele-gecirildi-5389h