Dayanışma için çaldılar: Hem ağlattılar hem güldürdüler

Antakya Medeniyetler Korosu depremzedeler yararına düzenlenen konserde sahne aldı. GGYD ev sahipliğinde düzenlenen konserde ki şarkılarda birçok dernek üyesi ile başkentli hem ağladı hem de güldü.

Cemal Emre Kurt

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) ev sahipliğinde Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. Konser gelirinin tamamı Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden koristlerin ailelerine bağışlanmak üzere sahneye çıkan Antakya Medeniyet Korosu söylediği şarkılarla izleyicileri hem ağlattı hem de güldürdü. Konsere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birçok dernek üyesi, iş insanı ile başkentli katıldı. Konsere katılanların büyük çoğunluğunu Antakya Medeniyetler Korosunu ilk kez dinlemeye gelenler oluşturdu. GGYD ev sahipliğinde düzenlenen konserde açılış konuşmasını yapan GGYD Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, “Bugün, sanatın iyileştirici gücü için bir dayanışma konserinde bir aradayız.” dedi.

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren GGYD Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçildiğini ifade etti. Hatay’ın tanıtımına katkı sağlamak ve medeniyetler arasında köprü kurmak amacıyla kurulan Antakya Medeniyetler Korosu’na düzenledikleri müzik şöleni için teşekkür eden Allıoğlu, “Yaşananların tarifi yok, acımız büyük. Biliyoruz ki bu acıyı biz kuşaklar boyunca içimizde taşıyacağız. Bizler yaralarımızı birlikte sardık, dayanışma ile iyileştik ve iyileşmeye devam ediyoruz. Bugün, sanatın iyileştirici gücü için bir dayanışma konserinde bir aradayız” şeklinde konuştu.

KORO HATAY’IN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ YANSITIYOR

Nezih Allıoğlu konuşmasının devamında, “Kaybettiğimiz değerli koro üyelerine Allah’tan rahmet, tüm yakınları için baş sağlığı ve sabır diliyorum. Şimdi Alevi, Sünni, Ermeni, Ortodoks, Katolik ve Musevileri buluşturan kadim kent Hatay’ın kültürel zenginliğini ve hoşgörüsünü tüm dünyaya tanıtan bu özel koro, depremde yaşamını yitiren arkadaşları Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz’ın anısını müzikleriyle yaşatabilmeyi amaçlıyor” dedi.

“YARADILANI SEV, YARADANDAN ÖTÜRÜ”

Konuşmanın ardından koro, şef Yılmaz Özfırat’ın yönetiminde şarkılarını seslendirdi. Şef Yılmaz Özfırat konser esnasında izleyicilere kendisinin enkazdan 8 saat sonra çıktığını, ve birbirinden kıymetli koro üyelerini kaybettiklerini ve diğer üyelerin ise birinci dereceden birçok yakınının hayatını kaybettiğini belirtti. Antakya Medeniyetler Korosu Şef Yılmaz Özfırat’ın yönetiminde “Yaradılanı sev, Yaradandan ötürü” felsefesiyle yola çıkan ve koroda Alevi, Sünni, Ermeni, Ortadoks, Katolik ve Musevilerden oluşan 6 mezhebin üyelerinin yer aldığı 200 kişiden oluşuyor. Antakya Medeniyetler Korosu 6 Şubatta meydana gelen depremde 7 üyesi hayatını kaybetmişti.

https://www.gazeteilksayfa.com/dayanisma-icin-caldilar-hem-aglattilar-hem-guldurduler-188172h.htm