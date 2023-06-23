Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı 28-29 Haziran’da Kutlanacak

Lübnan’daki Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Konstantin Keyyel de Kutlamalara İştirak Edecek

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 28-29 Haziran tarihlerinde kutlanacak olan Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı’nın programı belli oldu. 28 Haziran’da Tarsus’ta Aziz Pavlus Kilisesinde, 29 Haziran’da da Antakya’da Saint Pierre Kilisesinde gerçekleştirilecek Kutsal Ayinlere, Lübnan’daki Aziz İlyas Manastırının Başrahibi Seyyidne Konstantin Keyyel de iştirak edecek.

Hazırlanan Bayram Programına göre, 28 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’te Tarsus Aziz Pavlus Kilisesinde, Petrus ve Pavlus Bayramı Akşam Duası ve Beş Ekmek Duası gerçekleştirilecek. 29 Haziran Perşembe günü ise saat 09.30’da Antakya Saint Pierre Kilisesinde de Bayram Ayini yapılacak ve Evrensel Dua Töreni gerçekleştirilecek.

Törenlere Seyyidne Konstantin Keyyel de İştirak Edecek

Her yıl büyük katılımlarla gerçekleştirilen Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı’nın Tarsus ve Antakya’da gerçekleştirilecek ayin ve törenlerine Lübnan’dan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Seyyidne Konstantin Keyyel de iştirak edecek. Başrahip Keyyel, programlara katılmak üzere geleceği Hatay bölgesinde 4 gün kalacak ve bölgedeki Hristiyan cemaati ile birlikte olacak.

Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Seyidne Kostantin Keyyel, Tarsus Aziz Pavlus Kilisesindeki Akşam ve Beş Ekmek Duası ile Antakya Saint Pierre Kilisesindeki Azizler Petrus ve Pavlus Bayram Ayinine katılmasının ardından İskenderun başta olmak üzere, Arsuz, Samandağ ile Altınözü’nde Sarılar ve Tokaçlı cemaati ile de buluşacak.

Seyyidne Keyyel program dahilinde, Samandağ’da Saint Pierre Festivaline katılacak, Altınözü Aziz Georgios Kilisesinde gerçekleştirilecek 12 Elçiyi Anma Bayram Ayinini de yönetecek.

Depremde büyük hasar alan bölge kiliselerini cemaat üyeleri ile birlikte Şükür Duaları gerçekleştirecek olan ve yaşanan sürecin sonunda yaraların sarılabilmesi adına istekleri de dinleyecek olan Keyyel Cumartesi günü bölgeden ayrılacak. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/azizler-petrus-ve-pavlus-bayrami-28-29-haziranda-kutlanacak/