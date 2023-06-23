Azerbaycan: Dağlık Karabağ’daki Ermeniler için ek garantiler mümkün değil

Euronews

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dağlık Karabağ’daki Ermeniler için ek garantinin gereksiz olduğunu ve böyle bir talebin ülkelerinin içişlerine müdahale anlamına geldiğini söyledi.

Azerbaycan, Erivan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilere özel güvenlik garantileri sağlama talebini reddetti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, böyle bir garantinin gereksiz olduğunu ve talebin ülkelerinin içişlerine müdahale anlamına geldiğini söyledi.

Bayramov, Reuters’a verdiği bir mülakatta Dağlık Karabağ’da yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni’nin yeterince korunduğunu savundu.

Ermenistan’ın önkoşulunu kabul etmediklerini vurgulayan Bayramov, “Bu bir iç meseledir, egemenlik meselesidir. Azerbaycan anayasası ve Azerbaycan’ın taraf olduğu bir dizi uluslararası sözleşme bu nüfusun haklarının garanti altına alınması için gerekli tüm koşulları sağlamaktadır.” dedi.

Bayramov, Ermenilerin, diğer etnik ve dini azınlıklar gibi Azerbaycan toplumuna ve devlet yapılarına entegre olmaları halinde kendi dillerini kullanabileceklerini, bu dilde eğitim alabileceklerini ve kültürlerini koruyabileceklerini kaydetti.

Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan, geçtiğimiz ay Erivan’ın Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’ın bir parçası olduğunu kabul ettiğini ancak Bakü’nün etnik Ermeni nüfusu için garanti vermesini istemişti.

Bayramov, Azeri topraklarında binlerce Ermeni askerinin varlığını sürdürmesinden duydukları rahatsızlığı da ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı diğer yandan barış görüşmelerinde “bazı ilerlemeler” kaydedildiğini ve Bakü’nün bir anlaşmaya varmak için istekli olduğunu söyledi.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta Washington’da bir araya gelmesi bekleniyor.

“Barış anlaşması mümkün”

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Ermenistan’ın bazı adımlar atmaya hazır olması halinde bir barış anlaşmasına ulaşılabileceğini söyledi.

Bayramov, “Eğer sadece açıklama yapmakla kalmayıp bazı pratik adımlar atma iradesi varsa, potansiyel olarak yıl sonundan bile önce bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu düşünüyorum” dedi.

Moskova, Washington ve Avrupa Birliği, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasına yardımcı olmak için ayrı ayrı çaba sarf ediyor.

Azerbaycan, Rusya’nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından 2020 yılında Dağlık Karabağ’da ve çevresinde etnik Ermenilerin kontrolündeki alanları ele geçirmişti.

Bu arada şubat ayına kadar Dağlık Karabağ’daki hükümette üst düzey yetkili olan milyarder bankacı Ruben Vardanyan, Bakü’yü mal ve enerji ablukası uygulayarak bölgeyi “etnik olarak temizlemeye” çalışmakla suçladı.

Euronews