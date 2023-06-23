Arapgir Avrupalı “Hemşehrisini” Ağırlıyor

Malatya’nın mor reyhanlarıyla ünlü ilçesi Arapgir, Arapgirli olmayan bir “hemşehrisini” ağırlıyor: Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut!

Büyükelçi Meyer-Landrut Arapgir’de doğmasa da Arapgir onun da memleketi, çünkü Türkiye’de göreve başladığında, onu şehrine ilk davet eden kişi Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu oldu. Büyükelçi’nin davete icabet etmesinin ardından Başkan Cömertoğlu belediye meclisinin kararıyla Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindeki heyeti fahri hemşehri ilan etti. Cömertoğlu Ekim 2021’de Ankara’da AB Türkiye Delegasyonu’nu ziyaret ederek, fahri hemşehrilik belgesini Büyükelçi’ye bizzat takdim etti. Ve o günden beri Büyükelçi’nin iki memleketi var!

Malatya’da Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın kırsal kalkınma bileşeni IPARD Programı’nın desteklediği fabrikaları ve meyve bahçelerini ziyaret ettikten sonra, Büyükelçi Meyer-Landrut işte bu ikinci memleketine gitti. Başkan Cömertoğlu “hemşehrisini”, her zamanki gibi gülümseyerek karşıladı.



Başkan Cömertoğlu, “Büyükelçi’nin 2021’deki ilk ziyareti bizi çok onurlandırmıştı. Ona Arapgir’i kültürü ve doğal güzellikleriyle tanıtma imkanı bulmuştuk. O gezide Büyükelçi ‘Kendimi memleketimde gibi hissettim’ deyince ben de “Zaten memleketinizdesiniz’ demiştim. Bunun üzerine de Büyükelçi’ye fahri hemşehrilik vermiştik. Yine Büyükelçi’yi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin potansiyeli hakkında konuştuk. Yerel yönetimlerin kaynak bulması çok zor, bu yüzden AB desteği bizim için önemli,” diyor.



Büyükelçi Meyer-Landrut ise “Başkan Cömertoğlu’nu ve pek çok medeniyette ev sahipliği yapmış kadim şehrini ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu güzel ilçeyi geliştirecek olası projelerden söz ettik” diye konuşuyor ve fahri hemşehrilik unvanına atıfta bulunarak ekliyor: “Burası benim de şehrim.”



Gastronomisiyle öne çıkan Arapgir 2021’den bu yana sakin şehir (citta slow) unvanını taşıyor. Köprülerden kaleler, hanlardan kilise kalıntılarına, konaklardan camilere kadar pek çok tescilli eserin bulunduğu ilçedeki önemli tarihi eserlerden biri 14. yüzyıldan kaldığı düşünülen Ulu Camii. Onar köyündeki Roma döneminden kalma 18 kaya mezarı ise 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Onar köyünde ayrıca 800 yıllık Büyük Ocak Cemevi de bulunuyor. Kozluk Çayı Kanyonu ve Eskişehir Vadisi ise ilçedeki doğal sit alanları. Ayrıca Arapgir Türkiye’de hava kalitesinin en iyi olduğu yer, olarak belirlenmiş.

https://www.malatyasonsoz.com.tr/haber/arapgir-avrupali-hemsehrisini-agirliyor-394743.html