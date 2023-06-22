Kudüs’teki Ermeni toplumu, tartışmalı arazi anlaşması nedeniyle endişeli

Kudüs’teki Ermeni toplumuna ait bir arazinin bir işadamına kiralanması, toplum içinde tepki ve tartışma yarattı. BBC muhabiri Yolanda Knell, konuya dair bir haber kaleme aldı.

Habere göre buradaki Ermeni toplumu, kendi kilise liderlerinin detayları anlaşılmayan bir emlak anlaşması yapması yüzünden kendini tehdit altında hissediyor. Ermeni toplumu düzenli olarak protesto gösterileri düzenliyor



BBC’ye konuşan Ermeni toplumundan Hagop Djernazian durumu “Bir bilmece gibi. Ne olduğunu, ne zaman ve nasıl olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz” diye açıklıyor.



Habere göre Ermeni Mahallesi’nin yaklaşık %25’i 99 yıllık bir kira sözleşmesiyle Avustralyalı gizemli bir Yahudi iş adamına lüks bir site için verilmiş.



Arazi, Eski Şehir surlarının içinde büyük bir alanı içeriyor. Ermeni toplumu sitenin, küçülen topluluklarından genç çiftler için uygun fiyatlı konutlar inşa etmek amacıyla kullanılabileceği beklentisindeymiş.



Hagop Djernazian ve topluluğun bazı üyelerinin perde arkasında edindiği bilgilere göre, Osmanlı döneminden kalma beş hanelik bir bina, bir restoran, dükkanlar ve ruhban okulu, satışın bir parçası. Satışa tepki duyanlar, bunun uzun vadede mahallede yaşamı olumsuz anlamda etkileyebileceğinden korkuyor.



BBC’ye konuşan Hagop Djernazian “700 yıldır sahip olduğumuz tarihi topraklar. Onu bir imzayla kaybetmek kültürel günlük hayatımızı etkileyecek ama aynı zamanda statükoyu, tüm Kudüs mozaiğini değiştirecek” diyor.



Habere göre Kudüs Ermeni Patriği Nurhan Manukyan bundan aylar önce, anlaşmayı imzaladığını itiraf etti, ancak kendisi için çalışan yerel bir rahip tarafından aldatıldığını söyledi.



Söz konusu rahip protestolar ve polis eşliğinde Ermeni Mahallesi’ni terketmek durumunda kaldı.



BBC’deki haber, son zamanlarda pek çok Ermeninin düzenli protestolara katıldığını ve şu anda manastıra kapanmış olan patriğin penceresinin altında, arazi anlaşmasını iptal etmesini talep eden sloganlar atıldığını bildiriyor.



Son zamanlarda aşırılık yanlısı Yahudilerin Kudüs’teki Hıristiyanları hedef alan saldırılarındaki artışı dikkate alan bazı Ermeniler, anlaşmaya, buradaki Hıristiyanların kendi kendilerine zarar verdiği bir adım olarak bakıyor.



İsrail, Eski Şehir de dahil olmak üzere Doğu Kudüs’ü 1967 Ortadoğu Savaşı’nda Ürdün’den aldı ve uluslararası alanda tanınmayan bir hareketle ilhak etti.



Ermeni Mahallesi’nin bazı yaşlı sakinleri, geçmişte yerleşimcilerin sık sık kendi mahallelerinde arazi satın almak ve Doğu Kudüs’teki Yahudi varlığını artırmak istediğini söylüyorlar. Ermeni Mahallesi, Yahudi Mahallesi’nin yanında yer alıyor ve habere göre bu da mahalleyi arzu edilir kılıyor.



Bu arada, Kudüs’ü terkeden rahip Baret Yeretsian, ABD’deki röportajlarında, araziyi kiralayanların -Danny Rothman ya da bazı belgelerde Daniel Rubinstein olarak anılıyor – ideolojik bir saikle hareket etmediğine inandığını söyledi.



Ancak Filistinli Hıristiyan liderler, satışın siyasi sonuçları olduğunu söylüyor.



Kutsal Topraklar Ulusal Hıristiyan Koalisyonu Başkanı Dimitri Diliani, “Kudüs’e yönelik gelecekteki herhangi bir siyasi çözümü baltalıyor” diye konuştu. Diliani, “Uluslararası hukuka göre, burası müzakerelere tabi olan işgal altındaki topraklar ve bu, Filistin’e ait Doğu Kudüs’teki yasadışı yerleşimci varlığını pekiştiriyor” diyor.

Kudüs’ün Hıristiyan kutsal mekanlarının koruyucusu konumundaki Ürdün Kralı II. Abdullah da, Ermeni patriğini artık tanımıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise, Ermeni patriğinin anlaşmasından haberdar olduğunu ancak siyasi hassasiyet nedeniyle bu konuda yorum yapmaktan kaçındığını bildirdi.Ermeni toplumundan Garo Sandrouni de anlaşmaya karşı çıkanlardan.

Ermenilerin manevi vatanları olan bu kutsal şehirde toprak satın alınması için bağışlarda bulunduğunu ve Kilise’nin burayı satmaya hakkı olmadığını söylüyor ve şöyle devam ediyor:

“Bizi kızdıran da bu. Bu topraklar Ermeni milletinin. Kudüs Ermeni Patrikhanesi’nin değil. Kudüs Ermeni Patrikhanesi bu topraklara sahip çıkmak, korumak zorundadır.”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28806/kudus-teki-ermeni-toplumu-tartismali-arazi-anlasmasi-nedeniyle-endiseli