Kongre üyesi Adam Schiff: ABD, Karabağ’da insan haklarını korumalı

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Biden yönetimine seslenen Schiff, Bakü’ye karşı tavır alınması gerektiğini savundu. Kongre üyesi, etnik temizlik yalanını da ileri sürdü.

ABD’den Ermenistan’a yapılan destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

Kongre üyesi Adam Schiff, Washington’a yaptığı çağrıda, Dağlık Karabağ halkını destekleme ve onların tanınması için çaba gösterilmesini istedi.

Kongre’de Ermeni Sorunları Grubu Başkan Yardımcısı olan Schiff, ABDhükümetinin Karabağ’da insan haklarını korumak için derhal harekete geçmesi gerektiğini iddia etti.

Bakü yönetimini hedef almaktan geri durmayan Schiff, Azerbaycan’ın “ateşkes ihlallerinde” bulunduğunu öne sürdü.

ABD’nin Azerbaycan’a karşı adım atmasını istedi

Schiff, Erivan yönetimini savunduğu açıklamasında şunları kaydetti:

ABD, Azerbaycan’ı tüm Ermeni savaş esirlerini derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırmalı.



Yaptırımlar yoluyla Azerbaycan’dan hesap sormalıyız ve Laçin Koridoru’nda devam eden abluka nedeniyle yardımı askıya almalıyız.

Etnik temizlik yalanı

Asılsız iddialarını bir adım öteye taşıyan Amerikalı Kongre üyesi, Dağlık Karabağ halkının “etnik temizliğe maruz kaldığı” şeklinde sözler sarf etti.

Adam Schiff, Dağlık Karabağ’ın 1991’deki sözde bağımsızlık ilanı hakkında“Uluslararası hukuka uygun.” görüşünü savundu.

https://www.ensonhaber.com/dunya/kongre-uyesi-adam-schiff-abd-karabagda-insan-haklarini-korumali