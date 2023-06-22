Ermeni futbol yıldızı Mkhitaryan, Suudi Arabistan kulüplerinin transfer hedefinde

Calciomercato’nun haberine göre, İtalya’nın Inter kulübünün orta saha oyuncuları Henrikh Mkhitaryan ve Marcelo Brozovic, Suudi Arabistan liginin bir çok kulübünün transfer hedefinde yer aldı. Ancak bu kulüplerin isimleri açıklanmadı.

Daha önce Ermenistan Milli takımının eski kaptanı Henrikh Mkhitaryan’ın menajeri Raffaela Pimenta, 34 yaşındaki futbolcunun İtalyan kulübüyle yeni sözleşme imzalamaya hazır olduğunu söylemişti. Mkhitaryan’ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2024’e kadar devam ediyor.

Geçen sezonda Ermeni orta saha oyuncusu Inter’in kadrosunda yer alırken İtalya Kupası ve Süper Kupa şampiyonu oldu ve Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanan Mkhitaryan, Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen ilk Ermeni futbolcu oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/06/22/Ermeni-futbol-yıldızı-Mkhitaryan-Suudi-Arabistan/250765