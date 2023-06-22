Almanya: Ezidi genç kızı köle yapan IŞİD üyesi Alman kadına 9 yıl hapis

Euronews

Almanya’nın Kobelz kentinde görülen davada, mahkeme 37 yaşındaki kadını insanlığa karşı suç, yabancı bir terör örgütüne üyelik ve soykırıma iştirakten suçlu buldu.

Suriye ve Irak’ta yaşadığı dönemde Irak-Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) katılan ve üç yıl boyunca Ezidi bir kadını köle yapan Alman kadın dokuz yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya’nın Kobelz kentinde görülen davada, mahkeme 37 yaşındaki kadını insanlığa karşı suç, yabancı bir terör örgütüne üyelik ve soykırıma iştirakten suçlu buldu.

Mahkeme, Nadine K adlı sanığın, kocasının eve getirdiği genç kadını üç yıl boyunca köle olarak kullandığını, kötü muamele ettiğini ve kocasını düzenli olarak genç kadını dövmesi ve tecavüz etmesine müdahale etmediğini hatta kolaylaştırdığını belirtti.

“Amaç Ezidi inancını silmek”

Savcılar iddianamede, yapılan kötü muamelenin “IŞİD’in açıkça belirttiği üzere Ezidi inancını silme amacını taşıdığını” vurguladı.

İddianameye göre sanık 2014 yılında kocasıyla birlikte Suriye’ye gitti ve 2015 yılında Irak’ın Musul kentine taşındıktan sonra Yezidi kadını evde tutmaya başladı.

Mart 2022’de Suriye’nin kuzeydoğusunda tutulduğu kamptan Almanya’ya getirildikten sonra tutuklanan sanık, avukatı aracılığıyla verdiği mesajda, kendi durumunda olanlara örnek olmak istediğini ve suç işleyenlerin mahkemeye çıkması gerektiğini ifade etti.

Sanık savunmasında, Ezidi kadını zorladığı iddialarını yalanlamış ve kocasıyla kadının evdeki varlığı üzerine sıklıkla tartıştıklarını ve genç kadın için daha fazla şey yapmamış olmaktan dolayı utanç duyduğunu bildirmişti.

Almanya’da 2021 yılında sonuçlanan bir davada Irak’ta 10 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğunun susuzluktan ölmesine göz yumduğu suçlaması ile yargılanan IŞİD üyesi Alman kadını 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Euronews