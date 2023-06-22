ABD Kongresi’nde “Dağlık Karabağ halkının korunması” başlıklı duruşmalar gerçekleştirildi: Azerbaycan, Dağlık Karabağ çevresindeki çemberi sıkılaştırıyor

ABD Kongre Üyesi Chris Smith, ABD Kongresi Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu’ndaki “Dağlık Karabağ Halkının Korunması” başlıklı oturumdA konuşma yaparak Dağlık Karabağ’da soykırım veya etnik temizlik tehdidinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kongre üyesi, Dağlık Karabağ’ın savunmasız küçük nüfusunun Türkiye tarafından desteklenen daha büyük ve daha güçlü Azerbaycan kuvvetleri tarafından kuşatıldığını vurguladı.

Yaptığı konuşmada ABD Kongre üyesi özellikle şu ifadeleri kullandı:

“Azerbaycan 2020’den beri Dağlık Karabağ çevresindeki çemberi sıklaştırıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri sadece Dağlık Karabağ değil, Ermenistan topraklarını bile işgal etti. Azerbaycan hükümeti anlaşmaları ihlal etti ve Dağlık Karabağ’da insanların yiyecek ve diğer malların ulaşması daha zor hale geldi… Hükümetimiz Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüşmeler yaparken, Kongre’de biz sormakla yükümlüyüz. Ülkemiz Dağlık Karabağ’da soykırım veya etnik temizlik tehdidini kabul edemez.”

ERMENİ HABER AJANSI