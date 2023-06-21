Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı! O şehirde toplu mezar tespit edildi

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Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan Ağdam ilinin Sarıcalı köyünde, 1. Karabağ Savaşı’nda Ermeniler tarafından katledildiği tahmin edilen Azerbaycanlılara ait toplu mezar bulundu.

Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan Ağdam ilinin Sarıcalı köyünün olduğu bölgede yapılan mayın temizleme çalışmalarında, 4 kişinin kalıntıları ve askeri nakliye aracı parçalarına rastlandı.

Bu kişilerin, 1. Karabağ Savaşı’nda öldürülen Azerbaycanlı asker ya da sivillere ait olduğu tahmin ediliyor.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonu, insan kalıntılarının kimlik tespiti ve yeni kalıntıların bulunabileceği ihtimaline karşı bölgede çalışma başlattı.

1. KARABAĞ SAVAŞI’NDA AZERBAYCANLI 3 BİN 890 ASKER VE SİVİL KAYBOLDU

Resmi kayıtlara göre, 1990’lı yılların başlarında, 1. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycanlı 3 bin 890 asker ve sivil kayboldu.

​​​​​​​Azerbaycan, Ermenistan’la yapılan müzakerelerde, kayıp şahıslar konusunu her zaman gündeme getiriyor ve Ermenistan’dan bu şahısların akıbetinin açığa kavuşturulmasını talep ediyor.

İşgalden kurtarılan bölgelerde, daha önce de 7 toplu mezar bulunmuştu.

Kaynak: AA

https://www.aydinlik.com.tr/haber/ermenistan-isgalinden-kurtarilmisti-o-sehirde-toplu-mezar-tespit-edildi-398445