21 yaşındaki Ezidi kadın dokuz sene sonra Ankara Gölbaşı’nda kurtarıldı

Hale GÖNÜLTAŞ

ANKARA – Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Iraklı Ebu Hamza kod adlı IŞİD’linin ikamet ettiği evde esir tutulan 21 yaşında Ezidi genç kadın, yakınları ve Avrupa merkezli uluslararası bir kuruluşun girişimleri ile kurtarıldı. Genç kadının özgürlüğüne kavuşabilmesi için IŞİD’liye 15 bin dolar “fidye” ödendi. Ezidi Dilan*, geçtiğimiz günlerde güvenli kişiler tarafından Ankara’dan çıkartıldı.

Ezidi kadını Ankara’da esir tutan Ebu Hamza kod adlı cihatçı, 2021 yılında ABD’nin saldırısıyla Irak’ta öldürülen IŞİD’in Irak Komutanı Jabbar Salman Ali Farhan Al Issawi’nin yakın korumalarından biriydi…

12 YAŞINDAN BU YANA CİHATÇILARIN ELİNDE

IŞİD’in Ağustos 2014’te Şengal’de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden dokuz yıl geçti. Bu sırada cihatçılarca “savaş ganimeti” olarak esir alınan binlerce Ezidi kadın ve çocuk, işkenceye ve cinsel köleleştirmeye maruz bırakıldı. IŞİD’in bölgede toprak kaybı sonrasında sınırdan kaçak yollarla Türkiye’ye gelen cihatçılar, beraberlerinde sayısı bilinmeyen Ezidi kadın ve çocuğu da getirdi.

Dilan da 3 Ağustos 2014 günü Musul’un Şengal ilçesine bağlı köylerini basan cihatçıların esir aldığı binlerce Ezidi çocuktan sadece biri. 12 yaşından bu yana IŞİD’lilerin elindeydi…

2019’DA KAÇAK YOLLA TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Dilan, 2016 yılında, Musul’ın batısındaki Telafer’in yakınlarında, Ebu Hamza kod adı ile bilinen Irak vatandaşı cihatçı tarafından “satın alındı”. Aynı kişi onu, 2019’da Suriye sınırından kaçak yolla Türkiye’ye getirdi.

SAHTE BELGELERLE KİMLİK ÇIKARTILDI

İlerleyen aylarda da, Gaziantep İl Göç İdaresi’nden sahte evrakla “kimlik” çıkartıldı. Ebu Hamza, Gaziantep İl Göç İdaresi yetkilerine hem kendisi hem de Ezidi Dilan’ı Suriyeli olarak gösteren sahte belgeler beyan etti; beyan doğrultusunda da Ebu Hamza ve Dilan için Suriyelilere verilen “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” düzenlendi…

ANTEP’TEN ÖZEL ARAÇLA ANKARA’YA GÖTÜRÜLDÜ

Kimliklerin çıkmasının ardından da Gaziantep’ten Türkiyeli bir kişi, özel aracı ile Ebu Hamza, Dilan ve beraberlerinde (Dilan’ın daha önce görmediği iki kişiyi) daha Ankara’ya getirdi.

ÖNCE ÇUBUK, ARDINDAN GÖLBAŞI

IŞİD’li adam ve Dilan önce, Ankara’nın Çubuk ilçesinde IŞİD’li bir ailenin evinde kaldı. Bu süre içerisinde Ebu Hamza, eşi IŞİD saflarındayken çatışmada ölmüş Türkiyeli bir kadın ile dini nikah yaptı. Dilan da yanlarında yaşamayı sürdürdü.

DİLAN’A ŞİDDET UYGULADI

Daha sonra Gölbaşı’nda bir ev kiralandı ve yaşamlarını bu evde sürdürdüler. Ebu Hamza, pazarcılık, tamircilik, inşaat işleri gibi günübirlik işlerde çalıştı. Dilan, Ebu Hamza’nın yanında olduğu yıllar içerisinde her türlü şiddete maruz kaldı.

DİLAN ÖZGÜRLÜGÜNE NASIL KAVUŞTU?

Ebu Hamza, bir kısa süre önce, “savaş ganimeti” olarak Türkiye’ye getirdiği Dilan’ın katliam sonrası hayatta kalan yakınlarını araştırmaya başladı. Zira Türkiye’den ayrılmayı planlıyordu. Öncesinde de, Dilan’ı ailesine “para karşılığı” teslim etmek için harekete geçti; Avrupa’da yaşayan bazı aile büyüklerine ulaştı. Aile büyüklerinin yaşadıkları ülkede uluslararası bir insani yardım kuruluşunun devreye girmesi sonrası görevliler aracılığıyla, Dilan ile internet üzerinden yüz yüze görüşmeler yapıldı.

Ebu Hamza’nın evinde esir tuttuğu genç kadının IŞİD’in 3 Ağustos 2014 yılındaki Şengal katliamından sonra kaybolan Dilan olduğu kesinleştirildi. Ebu Hamza’nın talebi doğrultusunda ödeme uluslararası bir kripto para aktarma yöntemi ile yapıldı. Dilan geçtiğimiz günlerde Ebu Hamza’ya yakın iki Türkiyeli kişi tarafından Ankara Gölbaşı’ndaki esir tutulduğu evden alınarak otoyola yakın bir noktaya getirildi; hem ailesinin hem de uluslararası kuruluşun güvendiği kişiler aracılığı ile teslim alındı. Dilan’ın 12 yaşından bu yana süren esareti böylece sona erdi.

EBU HAMZA, IRAK’TA YAKALANMAMAK İÇİN TÜRKİYE’YE GEÇTİ

Ebu Hamza kod adını kullanan 30’lu yaşlarının sonundaki Iraklı, ABD ve Irak güçlerinin Ocak 2021’de düzenlediği hava saldırısında öldürülen Jabbar Salman Ali Farhan Al Issaw’ın yakın korumalarından biriydi. Ebu Hamza’nın, Irak güvenlik güçlerince yakalanmamak için Türkiye’ye geçtiği de edinilen bilgiler arasında.

Irak’ta öldürülen Jabbar Salman Ali Farhan Al Issaw. (Fotoğraf: Counter Extremism Project)

ANKARA’DA DERİN İNTERNETTE EZİDİ ‘ÇOCUK SATTILAR’…

Jabbar Salman Ali Farhan Al Issaw, Türkiye’deki IŞİD yargılamalarında da geçen bir isim. 2021 yılında yedi yaşındaki Ezidi kız çocuğunu derin internetten ‘satışa çıkartan’, polis operasyonuyla yakalanan üç Iraklı da, Jabbar Salman Ali Farhan Al Issaw’a yakın isimler arasındaydı.

Yedi yaşındaki Ezidi kız çocuğu Türkiye’ye kaçak yolla getirilen IŞİD’liler, iddianamede “IŞİD terör örgütü yöneticisi oldukları ve Ezidi kız çocuğunu Türkiye’ye kaçak yolla getirdikleri” suçlamasının yer almasına karşın serbest bırakılmıştı. Üç Iraklı, hâlâ Ankara’nın Şentepe ve Demetevler semti ile Çubuk ilçesinde yaşamlarını sürdürüyor.

Haberde Ezidi genç kadının güvenliği nedeniyle mahlas kullanılmıştır.

IŞİD’in ‘Musul kadısı’ Esenyurt’ta yakalandı

IŞİD’den dokuz sene sonra kurtarılan altı Ezidi kadın ailelerine kavuştu

IŞİD’in katlettiği 39 Ezidiye ait cenaze, ailelerine teslim edildi

IŞİD’in Mahmur’da bıraktığı mezarlar açılacak

Ayrıntılar netleşiyor… Rojava’daki yabancı IŞİD militanları nasıl yargılanacak?

Artı Gerçek