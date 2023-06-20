İran’lı Kafkasya uzmanı: “Ermenistan, İran ile sınırında Azerbaycan’a toprak verirse artık İran’ın komşusu olmayacak”

İran’lı Kafkasya uzmanı ve SNAP İletişim Komitesinde eski İran temsilcisi Mohammad İsmail Ali Ghani, sözde Zengezur koridoruna ilişkin Ermenistan’a uyardı.

Alighani şu ifadeleri kullandı: “Koridor hayata geçirilirse Ermenistan güney ile bağlantısını kaybedecek ve Ermeniler İran ile iletişim bağlantıları sağlamak için Bakü’den izin almak zorunda kalacak.”

Ayrıca “Ermenistan, İran ile sınırında Azerbaycan’a toprak verirse artık İran’ın komşusu olmayacak” dedi.

İran’lı üzman, İran’ın Ermenistan ile en kısa ortak sınırın 38 km olduğunu belirterek ‘Bu İran ve Avrupa arasında iletişim bağlantılarından biridir’ dedi.

ERMENİ HABER AJANSI