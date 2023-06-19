Ermenistan Letonya’ya geçit vermedi

EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Ermenistan, sahasında Letonya’yı 90+1’inci dakikada penaltıdan kaydettiği golle 2-1 mağlup etti. Türkiye’nin de yer aldığı grupta Ermenistan, 6 puanla liderliğe yükseldi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Ermenistan ile Letonya kozlarını paylaştı.

SON ANDA KAZANDILAR

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Ermenistan’ın ev sahipliğinde oynanan maç 2-1’lik Ermenistangalibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golü 35. dakikada Tiknizyan,90+1′ dakikada penaltıdan Barseghyan’dan geldi. Letonya’nın golünü ise 67. dakikada Savalnieks attı.

LİDERLİĞE YÜKSELDİLER

Türkiye’nin de yer aldığı grupta Ermenistan, 6 puanla 1. sıraya yükseldi. Letonya ise 0 puanla son sırada yer aldı. Grubun bir diğer maçında Letonya, Hırvatistan ile oynayacak. Ermenistan ise Türkiye ile karşılaşacak.

https://www.medyaradar.com/ermenistan-letonyaya-gecit-vermedi-haberi-2132403