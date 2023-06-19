Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ermenistan ve Azerbaycan’ın hangi konularda anlaşamadıklarını açıkladı

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Ermenistan ile Azerbaycan’ın barış müzakereleri çerçevesinde hangi temel konularda şimdiye kadar mutabakata varmadıklarını açıkladı.

Vahan Kostanyan, Ermenistan Parlamentosu’nda gazetecilere verdiği brifingde konuyla ilgili bazı yorumlarda bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Garantör kurumu ile bağlantılı olarak, Dağlık Karabağ halkının güvenlik garantileri ile bağlantılı olarak, sınır belirleme sürecinin hangi tarihteki haritayı baz alarak yürütülmesi, Bakü-Stepanakert diyaloğunun uluslararası mekanizması konularında ne yazık ki şu anda taraflar arasında bir mutabakat yok, her iki tarafın görüşleri birbirinden oldukça uzak.”

Ancak bakan yardımcısı aynı zamanda, çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/06/19/Ermenistan-Dışişleri-Bakan-Yardımcısı-Ermenistan-Azerbaycan/250573