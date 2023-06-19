Azerbaycan sılahlı kuvvetleri Martuni ve Martakert bölgelerinde ateşli silah kullanıp ateşkesi ihlal etti

Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre 18 Haziran saat 09:30’dan 19 Haziran saat 01:08 sınırlarında Azerbaycan sılahlı kuvvetlerini Martuni ve Martakert bölgelerinde ateşli silah kullanıp ateşkesi ihlal etti. Ermeni tarafı can kaybılar yok.

Azerbaycan’ın ateşkesi ihlaline ilişkin Rus barış gücü komutanlığına bildirdi.

19 Haziran’da saat 09:15 sınırlarında cephe hatındaki durumu nispeten istikrarlı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/06/19/Azerbaycan-Artsakh-Ermenistan/250545