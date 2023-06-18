Nazi karşıtı direnişin sembolü Adıyamanlı komünist Manukyan, Pantheon’a defnedilecek

DUVAR – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermeni Soykırımı’ndan kaçan ve Nazi işgali sırasında direniş örgütünün önemli isimlerinden biri haline gelen Misak Manukyan’ın Paris’te ünlülerin anıt mezarlarının bulunduğu Pantheon’a defnedileceğini duyurdu. Adıyaman doğumlu Misak Manukyan, 1925 yılında göçmen olarak geldiği Fransa’da İkinci Dünya Savaşı’nda Komünist Parti’nin direniş örgütüne katılmıştı. Manukyan, Fransa’da şair kimliğiyle de tanınıyor.

PANTHEON’A GÖMÜLEN İLK KOMÜNİST DİRENİŞÇİ OLACAK

Euronews’un aktardığına Macron, direnişçinin anıt mezara defnedilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada cesaretiyle övdüğü Manukyan’ın Fransa’nın “evrensel değerlerini temsil ettiğini” bildirdi. Manukyan, anıt mezara defnedilecek ilk yabancı ve komünist direnişçi olacak. Manukyan, anıt mezara 21 Şubat 2024’de düzenlenecek devlet töreniyle eşi Melinee ile birlikte defnedilecek.

Fransa’da ülke tarihinde önemli rol oynayan kişiler cumhurbaşkanı kararnamesiyle anıt mezarlarının bulunduğu Pantheon’a defnedilebiliyor. Nazi işgali sırasında yabancı direnişçilerin liderliğini yapan Manukyan’ın, Alman güçlerine karşı sabotaj eylemleri gerçekleştirdiği biliniyor. Manukyan, 21 Şubat 1944 tarihinde Naziler tarafından yakalanan direniş örgütünün yabancı üyeleriyle birlikte kurşuna dizilerek öldürülmüştü.

CURIE, HUGO, DUMAS…

Pantheon’da, Marie Curie, Pierre Curie, Victor Hugo, Alexandre Dumas gibi Fransa tarihinde iz bırakmış ünlü şahsiyetlerin anıt mezarları bulunuyor.

Ermeni Soykırımı sırasında 1906 doğumlu Misak, ağabeyi Garabed’in dışında ailenin diğer fertleri hayatını kaybetti. Bölgede bir süre ailesinin tanıdığı Kürt ailenin himayesinde yaşadıktan sonra savaşın bitmesinin ardından kardeşiyle birlikte Fransız yönetimindeki Suriye’de bir yetimhaneye gönderildi. Fransa’ya gitmek için daha sonra buradan ayrılan Manukyan önce Marsilya’ya ardından da Paris’e yerleşti. Citroen fabrikasında çalışmaya başlayan Manukyan, bununla birlikte edebiyatla ilgili bir dergide sosyalizm ve Fransa’da Ermeni kültürünün korunmasıyla ilgili çalışmalar yaptı. (DIŞ HABERLER)

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