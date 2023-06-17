Son dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan Ağrı Dağı sembolüne parlamento’da tepki

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|Ermenistan Devlet Başbakanı Paşinyan devlet armasında bulunan Ağrı Dağı sembolüne parlamentoda tepki gösterdi.
Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda muhalefetten bir milletvekili ile devlet sembolleriyle ilgili bir tartışma yaşadı. Ermenistan Devlet armasında Ağrı Dağı’nın yer almasına tepki gösteren Paşinyan, ‘Bizim armamızın üzerinde tasvir edilen nedir? Üzerinde Ermenistan’ın dört hanedanının arması, Ağrı Dağı üzerinde Nuh’un gemisi. Armaya bakınca benim aklıma soru geliyor, onun bizimle ne ilgisi var’ dedi ve ‘Bu bizi yok edin anlamına geliyor’ ifadelerini kullandı.
HALKIN PSİKOLOJİSİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR
ARMANIN DETAYLARI
ESKİ ARMA NEYDİ?
https://www.milliyet.com.tr/dunya/ermenistanda-agri-dagi-krizi-bizi-yok-edin-demek-6964262
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