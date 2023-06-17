Son dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan Ağrı Dağı sembolüne parlamento’da tepki

Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda muhalefetten bir milletvekili ile devlet sembolleriyle ilgili bir tartışma yaşadı. Ermenistan Devlet armasında Ağrı Dağı’nın yer almasına tepki gösteren Paşinyan, ‘Bizim armamızın üzerinde tasvir edilen nedir? Üzerinde Ermenistan’ın dört hanedanının arması, Ağrı Dağı üzerinde Nuh’un gemisi. Armaya bakınca benim aklıma soru geliyor, onun bizimle ne ilgisi var’ dedi ve ‘Bu bizi yok edin anlamına geliyor’ ifadelerini kullandı.

HALKIN PSİKOLOJİSİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Açıklamalarının devamında 19 Nisan 1992 tarihinde parlamento tarafından onaylanan armaya tepki gösteren Paşinyan bu tür sembollerin halkın psikolojisini olumsuz etkilediğini savundu.

ARMANIN DETAYLARI

Söz konusu armanın üstünde Ermenilere ait semboller ile sola bakan bir Kartal sağa bakan bir aslan figürü bulunmaktadır. Armanın tam ortasındaki turuncu kalkanın içindeki dağ ise Ağrı Dağı’dır. Arma, Ermenistan’ın hedefleri ve yaşamları hakkında bilgiler vermektedir.

ESKİ ARMA NEYDİ?

1992’den önce kabul edilen devlet arması da aslında benzer bir armaydı. Sadece tasarımsal olarak değişik gözüken armada yine ortada Ağrı Dağı, sağında aslan, solunda ise kartal bulunuyordu. Eski armanın tek farkı hemen altında bulunan kılıç simgesiydi.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/ermenistanda-agri-dagi-krizi-bizi-yok-edin-demek-6964262