Kültür Bakanı, Lazkiye’deki Eski Mina Camii ve “Latin” Kilisesi’nin Restorasyon Çalışmalarını İnceledi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

LAZKİYE – Bugün Kültür Bakanı Dr. Lubana Muşavvah’a, Geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen depremde hasar gören Lazkiye’deki eski El-Mina Camii ve “Latin” İsa’nın Kutsal Kalbi Kilisesi’ndeki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Lazkiye Eski Eserler ve Müzeler Müdürü İbrahim Hayirbek ve Vakıf Mahmud Aliyu, hem camide hem de kilisede meydana gelen hasarın boyutu ve iki binada bugüne kadar yapılan restorasyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Latin Kilisesi’nin papazı Peder Fadi Azar, deprem felaketinin ardından ibadet edenlerin yerini güvence altına almak ve çatlak yerlerden kaynaklanan tehlikeyi ortadan kaldırmak için kilisede meydana gelen hasar ve ilk restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

SANA