Ermenistan, Galler’e gol oldu yağdı! Çıkan sonuç en çok Türkiye’nin işine geldi

EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Galler ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Ermenistan, Cardiff City Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 4-2 kazandı. Galler’in golleri Daniel James ve Harry Wilson’dan gelirken, Ermenistan’ın gollerini Zelarayan ve Mamedova kaydetti. Galler’de Moore kırmızı kart gördü ve Türkiye maçında forma giyemeyecek. Bu sonuçla Ermenistan gruptaki ilk galibiyetini aldı ve Türkiye maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galler ile Ermenistan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Cardiff City Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Ermeniler, 4 golle kazandı. ERMENİSTAN’DAN FARKLI TARİFE Ermenistan’a galibiyeti getiren golleri 19 ve 75. dakikalarda Zelarayan, 30 ve 66. dakikalarda Mamedova kaydetti. Galler’in golleri ise 10. dakikada Daniel James ve 72. dakikada Harry Wilson’dan geldi. Galler’de kırmızı kart gören Moore, 19 Haziran’da oynanacak Türkiye maçında forma giyemeyecek. TÜRKİYE LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU Bu sonuçla Ermenistan gruptaki ilk galibiyetini aldı. Galler de ilk mağlubiyetini yaşarken, Türkiye maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. https://www.sondakika.com/spor/haber-ermenistan-galler-i-4-2-maglup-etti-16038427/ Share this: Twitter

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