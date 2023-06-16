TÜRKİYE ERMENİLERİ MÜTEVEFFA 84. PATRİĞİ

MESROB MUTAFYAN’IN 67.DOĞUM GÜNÜ NEDENİYLE

(16 Haziran 1956- 8 Mart 2019)

Türkiye Ermenileri. 84. Mutevefa Patrik Mesrob Mutafyan günümüzden 67 yıl önce, Minas Mutafyan adıyla 16 Haziran 1956 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk okul öğrenimini İstanbul-Taksim semtindeki Eseyan Ermeni okulunda aldıktan sonra”British High School” olarak bilinen, Nişantaşı İngiliz Erkek Lisesi’ni bitirdi, Almanya-Stuttgart’da ve ardından 1974-79 döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde Memphis Üniversitesi’nde Felsefe ve Sosyoloji eğitimi aldı.

17 Temmuz 1977’de Patrik I. Şnorhk Hazretleri’nin muvafakatıyla Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde, Episkopos Şahan Sıvacıyan tarafından Diyakos takdis olundu. 13 Mayıs 1979’da Patrik I. Şnorhk Hazretleri tarafından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesinde Rahip takdis olundu. 1979-1982 Hebrew University of Jerusalem’deLisansüstü eğitimini Eski Ahit Tarih ve Edebiyatı bölümünde yaptı. Küdüs Kollejinde ise Kitab-ı Mukaddes Arkeolojisi konusunda lisansüstü eğitim aldı. 1979-1980 arasında Kudüs Ruhban Okulu’nda ingilizce ve Eski Ahit konularında öğretmenlik yaptı. 1982- 1983 arasında Patrik I. Şnorhk Hazretleri’nin sekreteri olarak çalıştı. 7 Mayıs 1983’te “Kitab-ı Mukaddes ve Gelenek” adlı çalışmasını tamamlayarak, Patrik I. Şnorhk Hazretleri tarfındanİstanbul- Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesinde Üsrahip (Vartabed) payesini aldı; Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin vaizliğine atandı. 6 Haziran 1983’te Patrik Hazretleri tarafından Patrikhane Genel Sekreterliği’ne getirildi, Ruhani Meclis ve Danışma Kurulu ü’yeliklerine atandı. 1983 Kasım’ından 1984 Şubat’ına kadar Burdur 58. Topçu Tugayı’nda askerlik görevini yaptı. Ardından “İbrani Atalarının Mısır Köleliği Öncesindeki Dini” adlı çalışmasını tamamlayarak, Patrik I. Şnorhk Hazretleri’nden Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nde Başrahip (Dzay. Vartabed) derecesi aldı.

21 Eylül 1986’da Patrik I. Vazgen, Patrik I. Şnorhk ve eski Kudüs Patriki Diran tarafından Eçmiadzindeki Başpatriklik Kilisesi’nde Episkopos takdis edildi. 1988-1989 arasında Roma Üniversitesi’nde (italya), Kiliseler- Dinlerarası İlişkiler Teolojisi konusunda lisansüstü çalışmalarda bulundu. 1 Temmuz 1988’de Patriki. Şnorhk Hazretleri’nin beratıyla Ermeni Cemaati’nin Adalar Ruhani Önderi görevine atandı.

1990 Mart ayından Eylül ayına kadar Türkiye Ermenileri Geçici Ruhani Meclis Başkanlığı görevini yürüten Episkopos Mesrop Mutafyan , 5 Eylül 1990’da, Patrik II. Karekin Hazretlerini seçen Ruhani ve Meclis üyeliğine seçildi ve ilk oturumda Ruhani Meclis Başkanı oldu.

6 Kasım 1990’da Patrik II. Karekin Hazretleri tarafından Kiliseler-Dinlerarası ilişkilerden sorumlu Patrik Vekili tayin edildi.

1991-1997 arasında Papaz ve Rahip adaylarının göreve hazırlanabilmeleri için, Patrik II. Karekin’in Patrikhane bünyesinde kurduğu Ruhban Eğitim Kursu’nda Gözetmenlik görevini üstlendi.

Yaklaşık 10 papaz ve rahibin eğitim ve öğretimini sağlayarak takdis etti. 1991-1997 arasında Patrik II. Karekin Hazretleri’nin Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı:

5 Aralık 1992’de Patrik I. Vazgen Hazretleri’nin beratıyla Başepiskopos rütbesi aldı. Haziran 1996’da Patrik II. Karekin Hazretleri’nin isteğiyle Patrikhane’nin bilimsel dergisi Şoğagat’ın başyazarlığını üstlendi. 27 Ekim 1997’de Patrik II. Karekin Hazretleri tarafından Patrikhane Sekreteryası ve noterlik kanalıyla Patrik Yetkili Vekili olarak görevlendirildi.

Patrik Karekin II Kazancıyanın ölümünden sonra , Ruhani ve Cismani kurul tarafından 14 Ekim 1998’de Türkiye Ermenileri 84. Patriği seçildi.

Mesrop Mutafyan Kınalıada Ermeni Kilisesi rahipliği dönemimde.Vaazleri ,halkla ilişkileri ,gençlere yaklaşımı, yararlı faaliyetleri ve gözetmenliği ile Kınalı Ermeni cemaatinin ve tüm Ermeni halkının gönlünü kazandı.

Patriklik görevi esnasında kültürü,vaaz verme kabilyeti Türkçe ve İngilizce’ye hâkimiyeti, Türk kamuoyu ve Türkiye Cumhuriyeti resmî makamlarıyla kurduğu olumlu ve yapıcı ilişki sayesinde gerek Ermeni cemaati içinde, gerekse cemaat dışında saygı kazandı.

Mesrob Mutafyan, 2008’de frontotemporal demans hastalığına yakalandı. Her ne kadar resmi olarak patriklik makamında olsa da, fiilen tüm görevlerinden çekildi. Yerine,uzun bir süre yakalşık 10 yıl Baş episkopos Aram Ateşyan vekâlet etti. 8 Mart 2019’da demans hastalığına bağlı olarak uzun bir tedaviden sonra Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde 62 yaşında hayatını kaybetti. 17 Mart 2019’da Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde düzenlenen ayinin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedildi.

Anılarına en derin saygıyla ,Ruhu şad olsun.

Dr.med.Sarkis Adam