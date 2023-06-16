Paşinyan: Ermenistan toprakları üzerinden herhangi bir koridor mantığı kabul edilemez

Paşinyan: Ermenistan toprakları üzerinden herhangi bir koridor mantığı kabul edilemez

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, “Ermenistan topraklarından geçen herhangi bir koridor mantığının kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyorum.” dile getirdi.

Paşinyan, Ermenistan’ın, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyonla sağlanan bölgenin egemenlik, yargı, mütekabiliyet ve ülkelerin eşitliği ilkelerine dayanan ulaşım ve ekonomik bağlarının kaldırılmasına hazır olduğunu belirtti.

“Ermenistan topraklarından geçen herhangi bir koridor mantığı kabul edilemez. Bu anlamda uluslararası ortakların Azerbaycan’ın kullandığı provokatif dili kullanmaktan kaçınmasını bekliyorum” sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu