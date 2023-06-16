Papa Francis geçirdiği mide ameliyatının ardından taburcu oldu

euronews

86 yaşındaki Papa, Roma’daki Gemelli hastanesinden tekerlekli sandalyeyle ayrıldı ve çıkarken muhabirlere ve dua edenlere el sallayarak kendisini bekleyen araca bindirildi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, karın fıtığı nedeniyle geçirdiği ameliyattan dokuz gün sonra sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

86 yaşındaki Papa, Roma’daki Gemelli hastanesinden tekerlekli sandalyeyle ayrıldı ve çıkarken muhabirlere ve dua edenlere el sallayarak kendisini bekleyen araca bindirildi.

7 Haziran’da kendisini ameliyat eden operatör doktor “Papa iyi. Eskisinden daha iyi durumda. Tüm görevlerini yapabilecek, çünkü artık rahatsızlık duymayacak. Daha güçlü bir papa olacak. Zaten çalışmaya devam etti. Ondan biraz dinlenmesini istedik ve bu sefer bizi biraz daha fazla dinleyeceğinden eminim çünkü bize tutacağına dair söz verdiği bazı önemli taahhütleri var.” dedi.

Portekiz’e ve Moğolistan’a gidecek

Alfieri, papanın seyahat edecek kadar iyi olduğunu da ekledi. Papa Francis’in ağustos ayının başında Portekiz’e ve sonunda da Moğolistan’a seyahat etmesi planlanıyor.

Francis’in 18 Haziran’a kadar olan tüm etkinlileri iptal edildi.

Papa’nın Alfieri’ye ‘Teşekkürler, benim için dua edin, hala hayattayım’ dediği öğrenildi.

Papa geleneksel olarak temmuz ayının tamamını tatilde geçiriyor. Yalnızca pazar günleri halkın karşısına çıkıyor. Bu sayede gezilerinden önce dinlenmek için biraz vakti olacak.

Euronews