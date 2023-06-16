Fransız aydınlar Artsakh Ermenilerinin sözcüleri olacak!

Ermenistan’ın Fransa Büyükelçiliği’nin resmi “Facebook” sayfasından yapılan açıklamaya göre Artsakh’ın 200 gündür devam eden ablukasına karşı uyarmak amacıyla 28 Haziran saat 20:00’de Paris’in ünlü konser salonu “Gavo”da “Arménie, la route de la vie” (Hayat yolu Ermenistan) başlıklı eşsiz bir kültür gecesi düzenlenecek.

Fransa’daki Ermenistan Büyükelçiliği, Artsakh Temsilciliği ve “Artsakh Dostları” grubunun girişimiyle düzenlenen özel gecede yaklaşık iki düzine Fransız aydın, yazar ve sanatçı, dünyadan soyutlanmış Artsakh Ermenilerinin sözcüsü olacak. Artsakh Ermenilerinin güncel gündelik gerçeklerini ve duygularını onların mektupları üzerinden sunacak.

Ermenistan Kamu Radyosu