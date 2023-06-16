Dağlık Karabağ’daki Ermeni Hıristiyan anıtları tamamen yıkılmanın eşiğinde

Ermenistan’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mher Margaryan, 14 Haziran’da düzenlenen BM Genel Kurulu’nun “Barış Kültürü” gündem maddesiyle düzenlenen genel kurul toplantısında bir konuşma yaptı.

Ermenistan’ın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Büyükelçisi Margaryan hoşgörüsüzlük ve nefret söylemi tezahürlerinin tehlikelerine değindi. BM Genel Sekreteri’nin Nefret Söylemine Karşı BM Stratejisi ve Eylem Planını memnuniyetle karşılayarak, BM Soykırımı Önleme ve Koruma Ofisi’ni suç işlemenin tehlikeleri olan nefret söyleminin artan tezahürlerini net bir şekilde belirlemeye çağırdı.

Margaryan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) barış kültürünü teşvik etme ve kültürel mirası korumadaki kilit rolüne değindi. Ermenistan Daimi Temsilcisi, Dağlık Karabağ’daki Ermeni Hıristiyan anıtlarının tamamen yıkılmak üzere olduğunu belirterek, Nakhicevan’daki Ermeni mirasının Azerbaycan tarafından yok edildiğini de vurguladı.

Büyükelçi Margaryan’ın, Ermenistan’ın uzun süredir UNESCO’ya, bölgenin kültürel mirasının korunmasına destek olmak amacıyla Dağlık Karabağ ve çevre bölgelere bir araştırma heyeti göndermesi için çağrıda bulunduğunu, ancak uluslararası kuruluşların çabalarını bu yönde ilerletmediğini vurguladığı kaydedildi. Olay yerinde ciddi bir bilgi toplama misyonu gerçekleştirmek Azerbaycan tarafından sürekli olarak engellenmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu