ABD’den Karabağ açıklaması

ABD, Dağlık Karabağ halkının haklarının ve güvenliğinin korunmasına katkıda bulunacak her türlü diyaloğu memnuniyetle karşılayacaktır.

Armenpress haber ajansı Rus medyasında yer alan ve ABD’nin Dağlık Karabağ temsilcilerini üçüncü bir ülke topraklarında Azerbaycan temsilcileriyle görüşmeye zorladığını iddia eden bilgisine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’na soru yöneltti.

Bu soruya ABD’nin Ermenistan Büyükelçiliği yanıt verdi. İşte verilen cevap şu şekilde:

“Bölgedeki barışın Dağlık Karabağ halkının haklarının ve güvenliğinin korunmasını içermesi gerektiği konusunda ısrar ediyoruz. Buna katkıda bulunan her türlü diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz.”

Ermenistan Kamu Radyosu