Moğol kumandanı mı, Hristiyan Azizi mi? Tokat’ta tarihi yanılgı

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı’ndaki tarihi türbe, halk arasında evliya türbesi olarak bilinse de, bu türbe aslında 1314’te ölen Moğol kumandan Nureddin bin Esentimur’a ait. Yanlışlıkla “Sen Timur” olarak okunan “Esentimur” ismi, bu Moğol kumandanının bir Hristiyan azizi olduğu yanılgısını doğurmuş.

13. yüzyılda Anadolu’yu işgal eden Moğol ordularının kumandanlarından biri olan Esentimur oğlu Nureddin’in mezarı, bugün halk arasında Sivri Tekke olarak bilinen tarihi türbe bir evliya türbesi olarak ziyaret ediliyor. Ancak tarihsel gerçekler, mezarın Moğol emiri Nureddin bin Esentimur‘a ait olduğunu ortaya koyuyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Serdar, 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında Anadolu’ya gelip yerleşen Moğolların, Kazova’yı bir kışlık merkez olarak kullandığını ve Tokat’ta yer aldıklarını belirtiyor. Ayrıca, Nureddin bin Esentimur’un 1314 yılında ölümü üzerine, bu türbenin onun adına inşa edildiğini belirtti.

Türbenin mimarisine bakıldığında, Anadolu’daki diğer türbelerle benzerlikler taşısa da, aslında daha çok Karahanlı coğrafyasındaki türbelerin özelliklerini yansıttığı görülüyor. Doç. Dr. Serdar, bu mimari tarzın, Anadolu’dan daha çok Horasan ve Maveraünnehir Bölgesi’ne ait yapıları andırdığını belirtiyor.

Kültür Portalında ise türbe ile ilgili şu bilgilere yer veridi: Halk arasında Sivri Tekke olarak da bilinen Nureddin İbn-i Esentimur Türbesi, Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerindedir. Doğu cephedeki pencere üzerinde bulunan Arapça kitabesine göre, Mart 1314’te vefat eden Emir Nureddin İbn-i Esentimur adına inşa ettirilmiştir. Türbe 1935 yılında restore edilmiştir. Türbe kesme taştan, kare mekan üzerine tuğladan örülmüş sekizgen yıldız planlı pramidal bir külahla örtülüdür”

Bu tarihi yapı ve yanlışlıkla yaratılan mit, kültürel miras ve tarih bilinci açısından büyük önem taşıyor. İnsanların bir Moğol kumandanını bir Hristiyan azizi zannetmesi, kültürler ve tarihsel süreçler hakkındaki yanılgıların ne denli kolay yayılabileceğini gösteriyor. Bu yanılgının düzeltilmesi ve tarihsel gerçeklerin ışığında bilgi yayılması, tarihsel doğruluk ve kültürel bilincin korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu durum, tarihsel gerçeklerin korunması ve doğru bilginin yayılması adına, önemli bir görevi hatırlatıyor. Bu türbeyi ziyaret edenlerin ve genel olarak tarihle ilgilenenlerin, tarihsel gerçeklere dikkat etmeleri ve doğru bilgiye önem vermesi gerektiği mesajını veriyor.

https://www.osmancikhaber.com.tr/mogol-kumandani-mi-hristiyan-azizi-mi-tokatta-tarihi-yanilgi