Kudüs’teki Ermeni Mahallesi’ndeki “İnek Bahçesi”nin kiralanması mahalleliyi kızdırdı

Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Ermeni Mahallesi’nin dörtte birinin İsrail’e kiralanması meselesi, Ermeni Ortodoks Kilisesi Patriği Nurhan Manukyan’ın kendini Ermeni Manastırı’na kapatmasına ve kilisenin gayri menkul sorumlusunun ABD’nin Kaliforniya eyaletine sığınmasına neden oldu.

Ermeni Patriği ile İsrailli-Avustralyalı iş adamı Danny Rothman arasında imzalanan sözleşme uyarınca, Danny Rothman’a Zion Dağı’nın yukarısındaki mahallenin yaklaşık yüzde 25’inde yer alan bir arsa ve gayrimenkul geliştirme hakkı veriliyor.

Dava yaklaşık üç yıl öncesine dayansa da birkaç hafta önce, Patrik Manukyan’ın kira sözleşmesini iptal etmek için yaptığı tüm girişimler sonuçsuz kalınca kamuoyuna açıklandı.

Patriğin kira kontratını iptal etmeyi reddetmesi, Filistin ve Ürdün’ün patriği “tanımayı” askıya almasına neden oldu.

Suçlamalar

İki ülkenin ortak pozisyonunda, onlar tarafından yayınlanan açıklamada, “Manukyan’ın eylemlerinin, kanun ve kilise düzenlemelerinin gerektirdiği şekilde ilgili taraflarla fikir birliği ve (Sinod) ile Mar Yakup kardeşliği genel kurulunun istişaresi olmadan gerçekleştiğini” belirtti.

Bahsi geçen topraklar ve gayri menkuller Kudüs Eski Şehir bölgesinde yer alan kapılardan biri olan Nebi Davud Kapısı’ndan Halil Kapısı’na kadar uzanıyor.

Ermeni Mahallesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kudüs’teki Eski Şehri’n bir parçası.

Patrik Manukyan bu durumdan Patrikhanenin emlak yetkilisi Baret Yeretsyan’ı sorumlu tutsa da yetkili, “uzun vadeli müzakerelere tamamen dahil olan ve sözleşmeyi bizzat imzalayan” Manukyan’ın talimatlarına göre hareket ettiğini vurguladı.

Ermeni Patriği, Yeretsyan’ın “kiliseden ihraç edildiğini ve kira anlaşmasını tamamlamak için hile ve dolandırıcılık yaptığını” vurgularken, bunun bilgisi dışında gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Kudüs’teki Ermeni Patrikhanesinden on iki rahip, Ermeni Mahallesi’ndeki arazilerin kiralanmasını kınadı ve kilisenin tüzüğünün uzun vadeli kira sözleşmeleri imzalayarak arazileri inhisar altına almayı yasakladığına işaret etti.

Ermeniler ayaklandı

Öfkeli yüzlerce Ermeni, patriğin kapandığı manastırı “hain” sloganları atarak kuşattı ve kira sözleşmesinin ayrıntılarının açıklanmasını ve iptalini talep etti.

Yeretsyan, İsrailli-Avustralyalı iş insanı Danny Rothman’ın Ermeni mahallesindeki araziyi kiralamasıyla ilgili tartışmalarla ilgili olarak, bunun “yalnızca Rothman’ın Yahudi kimliğine dayalı propaganda” olduğunu söyledi.

Ayrıca, “Rothman’ın amacının hiçbir zaman orayı Yahudileştirmek olmadığını” ve “siyasi bir gündemi bulunmadığını” vurguladı.

Ancak Yeretsyan, Ermeni saldırısından sonra sığındığı Kaliforniya’da kaldığı süre boyunca, bir asır sonra sona erecek olması dışında, kira kontratı hakkında ayrıntı vermeyi reddetti.

Söz konusu mahallede yaklaşık 2 bin Ermeni yaşıyor ve İsrail, onlara İsrail vatandaşlığı değil, kalıcı ikamet kimlikleri vererek Doğu Kudüs’teki Filistinliler gibi davranıyor.

Ermeniler, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusundan kaçmak için buraya gelen başka bir dalgadan önce, MS üçüncü yüzyıldan itibaren Kudüs’e geldiler.

Kiralamanın etkileri

Genç Ermeni Hagop Djernazian, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin batı tarafında yer alan mahalledeki Ermeni topraklarının ve mülklerinin korunması için “savaşma” sözü verdi.

Ermenilerin bir ay önce manastırın önünde örgütlenmeye başladıkları haftalık gösteride Djernazian, “Kudüs’ün bu kısmı benim için her şey” ifadelerini kullandı.

80 yaşındaki Ermeni foto muhabiri Garo Nalbandian ise “Burayı satarlarsa, kalbimi satmış olurlar” dedi.

Filistin’deki Kilise İşleri Yüksek Başkanlık Komitesi danışmanı Manuel Hassassian, Ermeni mahallesindeki arazilerin kiralanmasını “Kudüs’ün Eski Şehrindeki Ermeni varlığına ve Kudüs’teki nihai statü müzakerelerine bir darbe” olarak nitelendirdi.

Kira anlaşmasının yansımalarının “anlaşma iptal edilmediği takdirde korkunç olacağına, çünkü bunun Eski Şehir’in coğrafi ve demografik yakınlığının kesilmesine yol açacağına ve ortasına yerleşimcileri dikeceğine” inanıyordu.

“Bu kez sessiz kalmayacağız” diyen Hassassian, “sözleşme iptal edilene kadar halk ve hukuk hareketi devam edecek” dedi.

Shape Created with Sketch. Fotoğraflarla dünyadan haberler Hepsini göster 31 Fotoğraflarla dünyadan haberler

1/31 15 Haziran 2023 – Çevreci STK Sea Shepherd UK tarafından yayınlanan bu fotoğrafta 14 Haziran 2023 tarihinde Leynar’da yunus avlayan insanlar görülüyor. Danimarka’nın kuzey Atlantik’teki özerk bölgesi Faroe Adaları’ndaki yerel yetkililer, tartışmalı avın yeniden başladığı Mayıs ayından bu yana 500’den fazla yunusun öldürüldüğünü bildirdi (Sea Shephard UK /AFP)

15 Haziran 2023 – Çevreci STK Sea Shepherd UK tarafından yayınlanan bu fotoğrafta 14 Haziran 2023 tarihinde Leynar’da yunus avlayan insanlar görülüyor. Danimarka’nın kuzey Atlantik’teki özerk bölgesi Faroe Adaları’ndaki yerel yetkililer, tartışmalı avın yeniden başladığı Mayıs ayından bu yana 500’den fazla yunusun öldürüldüğünü bildirdi (Sea Shephard UK /AFP) 2/31 14 Haziran 2023 – İtalya’da hayatını kaybeden eski başbakan ve medya patronu Silvio Berlusconi için devlet töreni yapıldı. İtalya’nın Milano kentindeki Duomo Katedrali’nde düzenlenen cenaze töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Katedralin önündeki meydanda toplanan binlerce kişi Berlusconi’nin partisi Forza Italia ve başkanlık döneminde efsanesi olduğu AC Milan futbol takımının bayraklarını sallayıp “Silvio her zaman bizim başkanımız olacak” diye slogan attı (Luca Bruno/AP)

14 Haziran 2023 – İtalya’da hayatını kaybeden eski başbakan ve medya patronu Silvio Berlusconi için devlet töreni yapıldı. İtalya’nın Milano kentindeki Duomo Katedrali’nde düzenlenen cenaze töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Katedralin önündeki meydanda toplanan binlerce kişi Berlusconi’nin partisi Forza Italia ve başkanlık döneminde efsanesi olduğu AC Milan futbol takımının bayraklarını sallayıp “Silvio her zaman bizim başkanımız olacak” diye slogan attı (Luca Bruno/AP) 3/31 13 Haziran 2023 – İngiltere’nin Nottingham kentinde adli tıp uzmanları üç kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından camı kırılmış bir aracı inceliyor. Daha sonra birinin kamyonetle üç kişiyi ezmeye çalıştığı ihbarını alan polis, iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. 31 yaşındaki bir erkeğin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilirken, söz konusu bölge de kordonla çevrildi (Darren Staples/AFP)

13 Haziran 2023 – İngiltere’nin Nottingham kentinde adli tıp uzmanları üç kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından camı kırılmış bir aracı inceliyor. Daha sonra birinin kamyonetle üç kişiyi ezmeye çalıştığı ihbarını alan polis, iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. 31 yaşındaki bir erkeğin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilirken, söz konusu bölge de kordonla çevrildi (Darren Staples/AFP) 4/31 12 Haziran 2023 – ABD’deki I-95 otoyolunun bir bölümünün çökemesinin ardından bir itfaiyeci, meydana gelen yıkımı inceliyor. New York’la başkent Washington arasındaki ana bağlantıyı sağlayan I-95 otoyolunun Philadelphia şehri kesimindeki üst geçidinin, kaza yapan bir tankerin yanması sonucu çöktüğü aktarıldı. Yanıcı madde taşıyan aracın yaptığı kazanın ardından I-95, çift yönlü trafiğe kapatıldı. Olay sonucu ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi (Matt Rourke/AP)

12 Haziran 2023 – ABD’deki I-95 otoyolunun bir bölümünün çökemesinin ardından bir itfaiyeci, meydana gelen yıkımı inceliyor. New York’la başkent Washington arasındaki ana bağlantıyı sağlayan I-95 otoyolunun Philadelphia şehri kesimindeki üst geçidinin, kaza yapan bir tankerin yanması sonucu çöktüğü aktarıldı. Yanıcı madde taşıyan aracın yaptığı kazanın ardından I-95, çift yönlü trafiğe kapatıldı. Olay sonucu ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi (Matt Rourke/AP) 5/31 11 Haziran 2023 – Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, İtalya Grand Prix’si öncesindeki ısınma seansı sırasında Mugello Pisti’nde motor sürüyor. İtalya’nın Floransa şehrinde düzenlenen, MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 6. ayağı olan İtalya Grand Prix’sinde Bagnaia birinci oldu. İtalyan pilot bu sezonun üçüncü, kariyerinin de 14’üncü MotoGP galibiyetini elde ederken, Jorge Martin bugünkü yarışın ikincisi oldu. Sezonun bir sonraki yarışı olan Almanya Grand Prix’si 18 Haziran’da düzenlenecek (Filippo Monteforte/AFP)

11 Haziran 2023 – Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, İtalya Grand Prix’si öncesindeki ısınma seansı sırasında Mugello Pisti’nde motor sürüyor. İtalya’nın Floransa şehrinde düzenlenen, MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 6. ayağı olan İtalya Grand Prix’sinde Bagnaia birinci oldu. İtalyan pilot bu sezonun üçüncü, kariyerinin de 14’üncü MotoGP galibiyetini elde ederken, Jorge Martin bugünkü yarışın ikincisi oldu. Sezonun bir sonraki yarışı olan Almanya Grand Prix’si 18 Haziran’da düzenlenecek (Filippo Monteforte/AFP) 6/31 10 Haziran 2023 – Fransa’nın batısındaki Le Mans şehrinde, 24 saat sürecek Le Mans dayanıklılık yarışında bir teknik ekip, mücadelenin başlamasını bekliyor. 100. yılını kutlayan yarışın 91. ayağında 62 araç yarışıyor. 24 saatlik yarışta belirli bir tur sayısı yok ve yarışı verilen süre zarfında en fazla mesafe kat eden araç kazanıyor (Jeremias Gonzalez/AP)

10 Haziran 2023 – Fransa’nın batısındaki Le Mans şehrinde, 24 saat sürecek Le Mans dayanıklılık yarışında bir teknik ekip, mücadelenin başlamasını bekliyor. 100. yılını kutlayan yarışın 91. ayağında 62 araç yarışıyor. 24 saatlik yarışta belirli bir tur sayısı yok ve yarışı verilen süre zarfında en fazla mesafe kat eden araç kazanıyor (Jeremias Gonzalez/AP) 7/31 9 Haziran 2023 – Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman’ın “Çifte Ördekler” adlı sanat enstalasyonu, Hong Kong’daki Victoria Limanı’nda görülüyor. Plastik ördek 2013’te Hong Kong’da ilk kez sergilendiğinde halkın büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Hofman, 10 yılın ardından iki ördekle geri döndü. 2013’teki Hong Kong sergisinden kısa süre sonra, 1989 Tiananmen Meydanı Olayları’nda çekilen meşhur Tank Adam fotoğrafının değiştirilerek tankların yerine bu ördeğin konduğu görseller internette yayılmıştı. Bunun üzerine Çin, popüler bir internet sitesinde “Dev Sarı Ördek” ifadesini engellemişti (Louise Delmotte/AP)

9 Haziran 2023 – Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman’ın “Çifte Ördekler” adlı sanat enstalasyonu, Hong Kong’daki Victoria Limanı’nda görülüyor. Plastik ördek 2013’te Hong Kong’da ilk kez sergilendiğinde halkın büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Hofman, 10 yılın ardından iki ördekle geri döndü. 2013’teki Hong Kong sergisinden kısa süre sonra, 1989 Tiananmen Meydanı Olayları’nda çekilen meşhur Tank Adam fotoğrafının değiştirilerek tankların yerine bu ördeğin konduğu görseller internette yayılmıştı. Bunun üzerine Çin, popüler bir internet sitesinde “Dev Sarı Ördek” ifadesini engellemişti (Louise Delmotte/AP) 8/31 8 Haziran 2023 – Bugün ABD’nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinde güneş doğarken böyle bir görüntü oluştu. Kanada’daki şiddetli orman yangınları sebebiyle ABD’nin kuzeydoğusu distopik filmleri andıran bir renge bürünürken, yetkililer sağlık sorunu yaşayabilecek kişilere evden çıkmama uyarısı yaptı. Kanada’daki yüzlerce orman yangınında 3,8 milyon hektar alan yanarken, yaklaşık 120 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı (Seth Wenig/AP)

8 Haziran 2023 – Bugün ABD’nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinde güneş doğarken böyle bir görüntü oluştu. Kanada’daki şiddetli orman yangınları sebebiyle ABD’nin kuzeydoğusu distopik filmleri andıran bir renge bürünürken, yetkililer sağlık sorunu yaşayabilecek kişilere evden çıkmama uyarısı yaptı. Kanada’daki yüzlerce orman yangınında 3,8 milyon hektar alan yanarken, yaklaşık 120 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı (Seth Wenig/AP) 9/31 7 Haziran 2023 – Ukraynalı güvenlik güçleri, Herson’u basan selin ardından yürüttükleri tahliye çalışmalarında botla seyahat ediyor. Rusya’nın kontrolündeki büyük bir baraj olan Nova Kakhovka’nın vurulması sonucu Rusya ve Ukrayna kontrolündeki bölgelerde onbinlerce sivilin sel tehlikesi altında olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Yardım Şefi Martin Griffiths, felaketin büyüklüğünün henüz tam olarak bilinmediğini belirtirken, Ukraynalı yetkililer bölgede 42 binden fazla kişinin sel tehlikesi altında olduğunu söylüyor (Aleksey Filippov/AFP)

7 Haziran 2023 – Ukraynalı güvenlik güçleri, Herson’u basan selin ardından yürüttükleri tahliye çalışmalarında botla seyahat ediyor. Rusya’nın kontrolündeki büyük bir baraj olan Nova Kakhovka’nın vurulması sonucu Rusya ve Ukrayna kontrolündeki bölgelerde onbinlerce sivilin sel tehlikesi altında olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Yardım Şefi Martin Griffiths, felaketin büyüklüğünün henüz tam olarak bilinmediğini belirtirken, Ukraynalı yetkililer bölgede 42 binden fazla kişinin sel tehlikesi altında olduğunu söylüyor (Aleksey Filippov/AFP) 10/31 6 Haziran 2023 – Fransa Ulusal Polisi’nin bünyesinde faaliyet gösteren ve isyan kontrolü sağlamakla görevli Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri memurları, Fransa’nın batısındaki Nantes kentinde emeklilik yaşında gerçekleştirilen değişikliği protesto eden yurttaşlarla karşı karşıya geldi. Hükümet tarafından mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen emeklilik reformuyla emeklilik yaşı 2 yıl yukarı çekilmişti. 14’üncü protesto gününde ülkenin dört bir yanında yüz binlerce kişi sokaklara dökülürken, Paris’teki eylemlere CGT sendikasına göre yaklaşık 300 bin kişi katıldı. Çeşitli sektörlerde de yine greve gidildi (Sebastien Salom-Gomis/AFP)

6 Haziran 2023 – Fransa Ulusal Polisi’nin bünyesinde faaliyet gösteren ve isyan kontrolü sağlamakla görevli Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri memurları, Fransa’nın batısındaki Nantes kentinde emeklilik yaşında gerçekleştirilen değişikliği protesto eden yurttaşlarla karşı karşıya geldi. Hükümet tarafından mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen emeklilik reformuyla emeklilik yaşı 2 yıl yukarı çekilmişti. 14’üncü protesto gününde ülkenin dört bir yanında yüz binlerce kişi sokaklara dökülürken, Paris’teki eylemlere CGT sendikasına göre yaklaşık 300 bin kişi katıldı. Çeşitli sektörlerde de yine greve gidildi (Sebastien Salom-Gomis/AFP) 11/31 5 Haziran 2023 – Sudan’da iki general arasındaki çatışmalar devam ederken başkent Hartum’daki binaların arkasından dumanlar yükseliyor. Sudan ordusu ve paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 15 Nisan’da patlak veren çatışmaların ardından çok sayıda ateşkes yapıldı ve bozuldu. Bugün ülkenin Kuzey Darfur eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti (AFP)

5 Haziran 2023 – Sudan’da iki general arasındaki çatışmalar devam ederken başkent Hartum’daki binaların arkasından dumanlar yükseliyor. Sudan ordusu ve paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 15 Nisan’da patlak veren çatışmaların ardından çok sayıda ateşkes yapıldı ve bozuldu. Bugün ülkenin Kuzey Darfur eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti (AFP) 12/31 4 Haziran 2023 – Polonya’da halk, II. Dünya Savaşı’nın ardından ülkede yapılan ilk demokratik seçimlerin 34. yıldönümünde düzenlenen yürüyüşe katılıyor. Polonya’nın en büyük muhalefet partisi Sivil Platform’un (PO) lideri olan eski Başbakan Donald Tusk’un çağrısıyla halk, “yüksek fiyatlara tepki”, “demokrasi” ve “Avrupalı bir Polonya” için bugün sokağa çıktı. Tusk, yaptığı çağrıyla 500 bin kişinin Varşova meydanlarında toplandığını söyledi (Kacper Pempel/Reuters)

4 Haziran 2023 – Polonya’da halk, II. Dünya Savaşı’nın ardından ülkede yapılan ilk demokratik seçimlerin 34. yıldönümünde düzenlenen yürüyüşe katılıyor. Polonya’nın en büyük muhalefet partisi Sivil Platform’un (PO) lideri olan eski Başbakan Donald Tusk’un çağrısıyla halk, “yüksek fiyatlara tepki”, “demokrasi” ve “Avrupalı bir Polonya” için bugün sokağa çıktı. Tusk, yaptığı çağrıyla 500 bin kişinin Varşova meydanlarında toplandığını söyledi (Kacper Pempel/Reuters) 13/31 3 Haziran 2023 – Hindistan’ın Orissa eyaletinin Balasore bölgesinde meydana gelen tren kazasında kurtarma görevlileri, yolcuları enkaz ve yıkıntıların arasından çıkarmaya çalışıyor. Dünyanın en kalabalık ülkesinde onlarca yıldır görülen en ölümcül tren kazalarından birinde, 280’den fazla kişi hayatını kaybetti. Üst düzey demiryolu yetkililerinden biri, kazanın trafik lambası arızasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Yaklaşık 44 milyon nüfusa sahip eyalette bugün için yas ilan edildi (AP)

3 Haziran 2023 – Hindistan’ın Orissa eyaletinin Balasore bölgesinde meydana gelen tren kazasında kurtarma görevlileri, yolcuları enkaz ve yıkıntıların arasından çıkarmaya çalışıyor. Dünyanın en kalabalık ülkesinde onlarca yıldır görülen en ölümcül tren kazalarından birinde, 280’den fazla kişi hayatını kaybetti. Üst düzey demiryolu yetkililerinden biri, kazanın trafik lambası arızasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Yaklaşık 44 milyon nüfusa sahip eyalette bugün için yas ilan edildi (AP) 14/31 2 Haziran 2023 – İtalya Hava Kuvvetleri’nin Aermacchi MB-339 uçaklarından oluşan akrobasi ekibi “Frecce Tricolori” (Üç Renkli Oklar), Cumhuriyet Günü’nün 77. yıldönümü kutlamaları kapsamında Trajan Meydanı’nı ve Piazza Venezia’nın üzerinden geçerken İtalya bayrağının renklerine sahip duman bıraktı. (Laurent Emmanuel/AFP)

2 Haziran 2023 – İtalya Hava Kuvvetleri’nin Aermacchi MB-339 uçaklarından oluşan akrobasi ekibi “Frecce Tricolori” (Üç Renkli Oklar), Cumhuriyet Günü’nün 77. yıldönümü kutlamaları kapsamında Trajan Meydanı’nı ve Piazza Venezia’nın üzerinden geçerken İtalya bayrağının renklerine sahip duman bıraktı. (Laurent Emmanuel/AFP) 15/31 1 Haziran 2023 – Senegal’in başkenti Dakar’da bir polis memuru, muhalif lider Ousmane Sonko’nun hapis cezasına çarptırılmasının ardından çıkan çatışmalar sırasında ateşe verilen bir aracın önünden geçiyor. Senegal mahkemesi, muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko’ya gençleri suça sevk ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verdi. Tecavüz suçlamasıyla da yargılanan Sonko bu suçlamadan aklanırken, verilen cezanın cumhurbaşkanlığı adaylığı önünde bir engel teşkil edip etmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı (Seyllou/AFP)

1 Haziran 2023 – Senegal’in başkenti Dakar’da bir polis memuru, muhalif lider Ousmane Sonko’nun hapis cezasına çarptırılmasının ardından çıkan çatışmalar sırasında ateşe verilen bir aracın önünden geçiyor. Senegal mahkemesi, muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko’ya gençleri suça sevk ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verdi. Tecavüz suçlamasıyla da yargılanan Sonko bu suçlamadan aklanırken, verilen cezanın cumhurbaşkanlığı adaylığı önünde bir engel teşkil edip etmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı (Seyllou/AFP) 16/31 31 Mayıs 2023 – Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han, başkentteki İslamabad Yüksek Mahkemesi’nden kurşun geçirmez kalkanlar eşliğinde çıkarıldı. Han hakkında açılan yolsuzluk davasında verilen kefalet kararı 19 Haziran’a kadar uzatıldı. Halen Pakistan Adalet Hareketi partisinin başkanı olan Han, yakın zamanda verdiği bir röportajda partisinin iktidara gelmesinin engellenemeyeceğini söylemişti (Faruk Naim/AFP)

31 Mayıs 2023 – Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han, başkentteki İslamabad Yüksek Mahkemesi’nden kurşun geçirmez kalkanlar eşliğinde çıkarıldı. Han hakkında açılan yolsuzluk davasında verilen kefalet kararı 19 Haziran’a kadar uzatıldı. Halen Pakistan Adalet Hareketi partisinin başkanı olan Han, yakın zamanda verdiği bir röportajda partisinin iktidara gelmesinin engellenemeyeceğini söylemişti (Faruk Naim/AFP) 17/31 30 Mayıs 2023 – Rusya’nın başkenti Moskova’da işçiler, bildirilenlere göre drone saldırısı sonucu hasar olan apartmanın çatısını tamir ediyor. Moskova, bazı binaların hedef alındığını ve saldırıda kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Öte yandan Rusya, Ukrayna’yı neredeyse her gün füze ve drone’larla vurmayı sürdürürken, Kiev’e 24 saat içinde üç hava saldırısı düzenlendi (Maxim Shemetov/Reuters)

30 Mayıs 2023 – Rusya’nın başkenti Moskova’da işçiler, bildirilenlere göre drone saldırısı sonucu hasar olan apartmanın çatısını tamir ediyor. Moskova, bazı binaların hedef alındığını ve saldırıda kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Öte yandan Rusya, Ukrayna’yı neredeyse her gün füze ve drone’larla vurmayı sürdürürken, Kiev’e 24 saat içinde üç hava saldırısı düzenlendi (Maxim Shemetov/Reuters) 18/31 29 Mayıs 2023 – Kosova’daki yerel seçimlerin ardından etnik Arnavut olan belediye başkanlarının göreve başlamamasını talep eden Kosovalı Sırplar, Zveçan’daki belediye binasının dışında toplanırken Kosova polisi ve KFOR (Kosova Gücü), binaya girişi güvence altına alıyor. 23 Nisan’da yapılan yerel seçimlerde etnik Arnavut olan belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek isteyen, Kosova’nın kuzey bölgesindeki Sırplar bugün protesto düzenledi. Polis, çıkan çatışmalarda biber gazı kullandı. Bölgedeki Sırplar geçen ay yapılan seçimi boykot ederken, Kosova Merkez Seçim Komisyonu bölgede kayıtlı seçmenlerin yüzde 3,47’sinin oy kullandığını açıklamıştı (AFP)

29 Mayıs 2023 – Kosova’daki yerel seçimlerin ardından etnik Arnavut olan belediye başkanlarının göreve başlamamasını talep eden Kosovalı Sırplar, Zveçan’daki belediye binasının dışında toplanırken Kosova polisi ve KFOR (Kosova Gücü), binaya girişi güvence altına alıyor. 23 Nisan’da yapılan yerel seçimlerde etnik Arnavut olan belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek isteyen, Kosova’nın kuzey bölgesindeki Sırplar bugün protesto düzenledi. Polis, çıkan çatışmalarda biber gazı kullandı. Bölgedeki Sırplar geçen ay yapılan seçimi boykot ederken, Kosova Merkez Seçim Komisyonu bölgede kayıtlı seçmenlerin yüzde 3,47’sinin oy kullandığını açıklamıştı (AFP) 19/31 28 Mayıs 2023 – Rusya’nın büyük ölçüde Ukrayna’nın başktenti Kiev’e yönelik yaptığı drone saldırısında düşürülen bir drone patlıyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus güçlerinin bugün erken saatlerde yaptığı saldırıda kullanılan 54 drone’un 52’sinin imha edildiğini açıkladı. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi (Sergey Supinsky/AFP)

28 Mayıs 2023 – Rusya’nın büyük ölçüde Ukrayna’nın başktenti Kiev’e yönelik yaptığı drone saldırısında düşürülen bir drone patlıyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus güçlerinin bugün erken saatlerde yaptığı saldırıda kullanılan 54 drone’un 52’sinin imha edildiğini açıkladı. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi (Sergey Supinsky/AFP) 20/31 27 Mayıs 2023 – Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yürütme başkenti Pretorya’nın kuzeyindeki Hammanskraal bölgesinde su deposu taşınca sokakları da su bastı. Bölgede yaşanan kolera salgınında ölü sayısı 17’ye yükselirken, 165 kişinin de tedavi altında olduğu açıklandı. Sağlık yetkilileri kolera salgınının kaynağını tam olarak tespit edemese de mevcut durumdan Güney Afrika’nın başkentindeki kötü atık su yönetimi ve yerel yönetimdeki istikrarsızlık sorumlu tutuluyor (Themba Hadebe/AP)

27 Mayıs 2023 – Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yürütme başkenti Pretorya’nın kuzeyindeki Hammanskraal bölgesinde su deposu taşınca sokakları da su bastı. Bölgede yaşanan kolera salgınında ölü sayısı 17’ye yükselirken, 165 kişinin de tedavi altında olduğu açıklandı. Sağlık yetkilileri kolera salgınının kaynağını tam olarak tespit edemese de mevcut durumdan Güney Afrika’nın başkentindeki kötü atık su yönetimi ve yerel yönetimdeki istikrarsızlık sorumlu tutuluyor (Themba Hadebe/AP) 21/31 26 Mayıs 2023 – Kosova’nın kuzeyindeki İzveçan kasabasında etnik Sırp protestocular, yeni seçilen etnik Arnavut belediye başkanının makama gelmesini protesto ederken Kosova polisiyle çatıştı. Bunun üzerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, orduya “tam savaş durumuna” geçme talimatı vererek Kosova sınırına yaklaşmalarını emretti. (Valdrin Xhemaj/Reuters)

26 Mayıs 2023 – Kosova’nın kuzeyindeki İzveçan kasabasında etnik Sırp protestocular, yeni seçilen etnik Arnavut belediye başkanının makama gelmesini protesto ederken Kosova polisiyle çatıştı. Bunun üzerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, orduya “tam savaş durumuna” geçme talimatı vererek Kosova sınırına yaklaşmalarını emretti. (Valdrin Xhemaj/Reuters) 22/31 25 Mayıs 2023 – İsrail’de yedek askerler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun konutunun önünde düzenledikleri ve yargı düzenlemesini protesto ettikleri eylemde, “Bayan Netanyahu için bedava çamaşır yıkama” yazılı bir pankart açtı. Toplanan kalabalık, Netanyahu’nun İsrail’i dünyanın geri kalanından, özellikle de ABD’den uzaklaştırdığını ve eylemlerinin ülkenin milli güvenliğine tehdit oluşturduğunu iddia etti. Polis, eylemcilerden ikisini gözaltına aldı (Ilan Rosenberg/Reuters)

25 Mayıs 2023 – İsrail’de yedek askerler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun konutunun önünde düzenledikleri ve yargı düzenlemesini protesto ettikleri eylemde, “Bayan Netanyahu için bedava çamaşır yıkama” yazılı bir pankart açtı. Toplanan kalabalık, Netanyahu’nun İsrail’i dünyanın geri kalanından, özellikle de ABD’den uzaklaştırdığını ve eylemlerinin ülkenin milli güvenliğine tehdit oluşturduğunu iddia etti. Polis, eylemcilerden ikisini gözaltına aldı (Ilan Rosenberg/Reuters) 23/31 24 Mayıs 2023 – Ünlü yönetmen Wes Anderson’ın son filmi Asteroit Şehir’in 76. Cannes Film Festivali’nde gerçekleşen galasına filmin oyuncularından ABD’li aktör Bryan Cranston da katıldı. Kadrosunda Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks ve Tilda Swinton gibi yıldız isimleri barındıran film, 16 Haziran’da vizyona girecek (Christophe Simon/AFP)

24 Mayıs 2023 – Ünlü yönetmen Wes Anderson’ın son filmi Asteroit Şehir’in 76. Cannes Film Festivali’nde gerçekleşen galasına filmin oyuncularından ABD’li aktör Bryan Cranston da katıldı. Kadrosunda Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks ve Tilda Swinton gibi yıldız isimleri barındıran film, 16 Haziran’da vizyona girecek (Christophe Simon/AFP) 24/31 23 Mayıs 2023 – Ukraynalı askerler tank üstünde Donetsk Oblastı’ndaki Bahmut’a gidiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Bahmut şehri etrafında uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle kentin yerle bir olduğunu söylemiş, Rusya’nın kentte kontrolü ele geçirdiği iddiasınıysa reddetmişti. Öte yandan Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusundaki Bahmut’u alması Rus medyasında, Kızıl Ordu’nun 1945’te Berlin’i ele geçirmesine benzetildi (Efrem Lukatsky/AP)

23 Mayıs 2023 – Ukraynalı askerler tank üstünde Donetsk Oblastı’ndaki Bahmut’a gidiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Bahmut şehri etrafında uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle kentin yerle bir olduğunu söylemiş, Rusya’nın kentte kontrolü ele geçirdiği iddiasınıysa reddetmişti. Öte yandan Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusundaki Bahmut’u alması Rus medyasında, Kızıl Ordu’nun 1945’te Berlin’i ele geçirmesine benzetildi (Efrem Lukatsky/AP) 25/31 22 Mayıs 2023 – Filipinler’in başkenti Manila’daki Manila Merkez Postanesi’de çıkan yangın nedeniyle binadan dumanlar yükseliyor. Yetkililer, postanede sabaha karşı başlayan yangının kontrol altına alındığı fakat tarihi yapının ağır hasar aldığını bildirdi. II. Dünya Savaşı’nda ciddi hasar alan bina, 1946’da yeniden inşa edilmişti.

22 Mayıs 2023 – Filipinler’in başkenti Manila’daki Manila Merkez Postanesi’de çıkan yangın nedeniyle binadan dumanlar yükseliyor. Yetkililer, postanede sabaha karşı başlayan yangının kontrol altına alındığı fakat tarihi yapının ağır hasar aldığını bildirdi. II. Dünya Savaşı’nda ciddi hasar alan bina, 1946’da yeniden inşa edilmişti. 26/31 21 Mayıs 2023 – Radikal Sol İttifak’ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki bir oy verme merkezinde bir destekçisiyle selamlaşıyor. Bugün genel seçimler için sandığa giden Yunanistan, 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday arasında tercih yapıyor. Yaklaşık 10 milyon seçmenin bulunduğu ülkede bu seçimlerde ilk kez 17 yaşındakiler de oy kullanıyor. Ayrıca Yunanistan’da seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı (Aris Messinis/AFP)

21 Mayıs 2023 – Radikal Sol İttifak’ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki bir oy verme merkezinde bir destekçisiyle selamlaşıyor. Bugün genel seçimler için sandığa giden Yunanistan, 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday arasında tercih yapıyor. Yaklaşık 10 milyon seçmenin bulunduğu ülkede bu seçimlerde ilk kez 17 yaşındakiler de oy kullanıyor. Ayrıca Yunanistan’da seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı (Aris Messinis/AFP) 27/31 20 Mayıs 2023 – Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gece yapılan drone saldırısının ardından düşen molozların hasar verdiği bir binanın çatısındaki delikten Kiev manzarası görülüyor. Rus ordusunun Kiev’e gece ve sabah erken saatlerine karşı drone saldırıları gerçekleştirdiğini belirten Ukrayna, tüm drone’ların imha edildiğini açıkladı (Sergei Supinski/AFP)

20 Mayıs 2023 – Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gece yapılan drone saldırısının ardından düşen molozların hasar verdiği bir binanın çatısındaki delikten Kiev manzarası görülüyor. Rus ordusunun Kiev’e gece ve sabah erken saatlerine karşı drone saldırıları gerçekleştirdiğini belirten Ukrayna, tüm drone’ların imha edildiğini açıkladı (Sergei Supinski/AFP) 28/31 19 Mayıs 2023 – Japonya’nın batısındaki Hiroşima’da bir caddede yürüyen protestocular G7 Liderler Zirvesi’ne karşı slogan atıyor. ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’nın bir araya geldiği 2023 G7 Zirvesi bugün başladı. 19-21 Mayıs’ta gerçekleşecek buluşma öncesi bazı göstericiler zirveye yönelik protesto gösterisi düzenledi (Hiro Komae/AP)

19 Mayıs 2023 – Japonya’nın batısındaki Hiroşima’da bir caddede yürüyen protestocular G7 Liderler Zirvesi’ne karşı slogan atıyor. ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’nın bir araya geldiği 2023 G7 Zirvesi bugün başladı. 19-21 Mayıs’ta gerçekleşecek buluşma öncesi bazı göstericiler zirveye yönelik protesto gösterisi düzenledi (Hiro Komae/AP) 29/31 18 Mayıs 2023 – İtalya’nın kuzeyindeki Emilia Romagna bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde, Lugo kasabasındaki bir yurttaş omuzlarında bir çocuğu taşıyor. Emila Romagna’daki selde 24 beldenin sular altında kaldığı bildirilirken 9 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Formula 1 yönetimi, 19-21 Mayıs’ta yapılması planlanan Emilia Romagna Grand Prix’sinin iptal edildiğini açıkladı (Federico Scoppa/AFP)

18 Mayıs 2023 – İtalya’nın kuzeyindeki Emilia Romagna bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde, Lugo kasabasındaki bir yurttaş omuzlarında bir çocuğu taşıyor. Emila Romagna’daki selde 24 beldenin sular altında kaldığı bildirilirken 9 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Formula 1 yönetimi, 19-21 Mayıs’ta yapılması planlanan Emilia Romagna Grand Prix’sinin iptal edildiğini açıkladı (Federico Scoppa/AFP) 30/31 17 Mayıs 2023 – Ukrayna’nın Kiev şehrindeki Velika Dimerka’da bir kişi, hasar görmüş bir Rus tankı ve taretinin yanındaki bahçesine ayçiçeği ekiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bugün yaptığı açıklamada Rus ordusunun son 24 saatte 31 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Başta başkent Kiev’i hedef alan bu füzelerin ikisinin havada patladığı, 25’inin de Ukrayna tarafından imha edildiği aktarıldı. Bugün Rusya da Ukrayna’ya ait mühimmat deposunu yüksek hassasiyetli silahla vurduklarını açıkladı (Efrem Lukatski/AP)

17 Mayıs 2023 – Ukrayna’nın Kiev şehrindeki Velika Dimerka’da bir kişi, hasar görmüş bir Rus tankı ve taretinin yanındaki bahçesine ayçiçeği ekiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bugün yaptığı açıklamada Rus ordusunun son 24 saatte 31 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Başta başkent Kiev’i hedef alan bu füzelerin ikisinin havada patladığı, 25’inin de Ukrayna tarafından imha edildiği aktarıldı. Bugün Rusya da Ukrayna’ya ait mühimmat deposunu yüksek hassasiyetli silahla vurduklarını açıkladı (Efrem Lukatski/AP) 31/31 16 Mayıs 2023 – Fransa’nın güneyindeki Cannes kentinde işçiler, 76. Uluslararası Cannes Film Festivali için kırmızı halıyı seriyor. 16-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, Venedik Film Festivali ve Berlin Film Festivali’yle birlikte Avrupa’nın en önemli üç film festivalinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl 21 film, en büyük ödül olan Altın Palmiye için yarışacak (Daniel Cole/AP)

Eşi görülmemiş bir adım

20 yıl önce, Hassasian, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Kudüs İşleri Departmanı’nın başındaydı ve 2000 yılında Ermeni mahallesinin başarısızlık sebeplerinden biri olduğu Camp David müzakerelerine katıldı.

Hassassian, Ürdün ve Filistin’in, kira kontratını iptal etmeyi reddetmesinin ardından Patrik Manukyan’ın tanımasını geri çekmek gibi benzeri görülmemiş bir adım atmak zorunda olduğunu söyledi.

Hassassian, patriğin kira sözleşmesinden haberi olmadığı yönündeki iddialarını reddederek, sözleşmeyi iptal etmemek için yapılan tüm baskılara hâlâ direndiğini belirtti.

Ayrıca Patrik’in tanınmasının geri çekilmesinin “yalnızca bir ilk adım” olduğunu açıkladı ve sözleşmeyi iptal etmenin yollarını tartışmak üzere Filistin, Ürdün ve Ermenistan’dan üçlü bir komite kurulmasına işaret etti.

Hassassian, dünyanın birçok ülkesinde bulunan Ermeni avukatlardan oluşan hukuk ekiplerinin sözleşmeyi iptal etmenin yollarını aradığına işaret etti.

Ayrıca Filistin, Ürdün ve Ermenistan’ın ceza sözleşmesi hükümlerine göre iptalin mali masraflarını ödemeye hazır olduklarını vurguladı.

Bunun yanında Eski Şehir’deki Ermenilerin “sözleşmeyi protesto etmeleri halinde patriğin kendilerini patrikhaneye ait evlerinden çıkaracağı korkusundan kurtulduklarını” sözlerine ekledi.

İsrailli siyasi analist Eli Nissan, Ermeni mahallesinde arazi kiralama meselesinin “Ermenilerin kendilerine ait” olduğunu düşündüklerini ve bununla ilgili iki eğilim olduğunu belirtti:

Birincisi mahalleyi yenilemek ve içine yeni binalar inşa etmek için çalışmak ve ikincisi tarihsel statükoyu korumaya çalışmak.

Ermeni mahallesi, ibadet yeri, okul, müze ve sağlık ocağı ve Ermeni manastırının yanı sıra, daha önce hacılar için konaklama yeri olan ve daha sonra Ermeniler için kiralık ev haline gelen bir grup evden oluşuyor.

Independent Arabia

Independent Turkce