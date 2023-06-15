Heredot Cevdet’in İncesu’da ne işi var?

Heredot Cevdet Kayseri’nin İncesu İlçesinde görüldü…İncesu’ya neden geldi, Belediye Başkanı ile ne görüştü? Detaylar Kayseri haber bülteninde.

“Ekmek Teknesi” dizisinde oynadığı ‘Heredot Cevdet’ rolüyle tanınan Hasan Kaçan Kayseri’nin İncesu ilçesinde incelemelerde bulunudu.

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, İncesu Belediyesi tarafından yapılan Kilise’nin restorasyon çalışmalarını ziyaret etti ve bilgi aldı.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yapılan çalışmaları Kaçan’a anlattı. Başkan İlmek, İncesu Marina Sosyal Tesislerinde de Kaçan’la sohbet etti.



67 yaşında olan Hasan Kaçan aynız amanda İncesulu.

Ziyaretle ilgili olarak İncesu Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Belediye Başkanımız Av. Mustafa İlmek, oyuncu- yapımcı Sn. Hasan Kaçan ile birlikte Restorasyonu Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi tarafından yapılan Kilise’nin restorasyon çalışması ziyaret etti. Değerli misafirimiz İncesu Marina Sosyal Tesislerini de ziyaret ederek sıla hasreti giderdi.

UÇURTMA ŞENLİĞİNE DE KATILDI

Kaçan, İncesu’da gerçekleştirilen uçurtmaşenliğine de katıldı. Şenliğe İlçe Kaymakamı Aydın Göçer de katıldı. İlçe stadyumunda düzenlenen Uçurtma şenliğinde Kaçan, uçurtma da uçurdu.



HASAN KAÇAN KİMDİR?

Hasan Kaçan, 10 Aralık 1957 tarihinde Kayseri’nin İncesu ilçesinde doğmuştur. Daha sonra 5 yaşındayken ailesiyle Kayseri’den İstanbul’a gelmişler, Dolapdere’ye yerleşmişlerdir. Babası erkek berberidir. Ağır Roman kitabının yazarı olan Metin Kaçan kardeşidir.

Hasan Kaçan’ın, hayatı ortaokul yıllarında Oğuz Aral‘la karşılaşmasıyla değişmiş. Orta okuldan sonra 15 yıl boyunca ünlü mizah dergisi “Gırgır”da çizerlik yapmış, çizdiği bant karikatürleri Eşşek Herif ve Cork sevilen bant karikatürler arasına girmiştir. Gırgır’dan sonra yine dergi ve gazetelerde karikatürler çizen Hasan Kaçan, televizyon ve sinemada da kendini kabul ettirmiştir.

90’lı yıllarda star gazetesinde köşe yazarlığı da yapmıştır. Senaryosunu kendisinin yazdığı “Ekmek Teknesi” dizisinde de Heredot Cevdet tiplemesini canlandırmıştır.

90’lı yıllarda Keskin Ustura adlı bir mizah dergisi çıkarmıştır. Ayrıca; Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör gibi dizilerin yapımcısı olan ‘PANA Film’in yapımcı ortaklarındandı, 2011 yılında ayrıldı.

Uluslararası Konya Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri dahilinde 5-10 temmuz 2008 tarihinde, temsili Nasreddin Hoca görevini yapmıştır. Hasan Kaçan’ın iki oğlu vardır.

Filmleri

1993 – Hayat Kavgası (Yönetti)

2002 -2003 – Ekmek Teknesi

2007 – Fesuphanallah

2008 – Eşref Saati

2008 – A.R.O.G

2010 – Halil İbrahim Sofrası

2012 – Babam İçin

2012 – Osmanlı Tokadı

2012 – 2013 – Leyla ile Mecnun (Konuk oyuncu)

https://www.kayseriolay.com/heredot-cevdet-in-incesu-da-ne-isi-var/101614/