Fransa, Ermenistan’ın yanındadır

Fransa adil bir barış için Ermenistan’ın yanındadır

Fransız milletvekilinin, Fransa’nın Ermenistan’a ne tür yardımlar sağladığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, parlamentoda, “Hiçbir ülke, Ermenistan ile komşusu (Azerbaycan) arasında adil bir barışın sağlanması için Fransa kadar çaba sarf etmemektedir”,- dedi.

Bakan, Ermenistan Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Şansölyesi, Avrupa Konseyi Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasında Fransa Cumhurbaşkanı’nın aktif arabuluculuğunda düzenlenen beşli görüşmeyi hatırlattı.

Colonna, 21 Temmuz’da Brüksel’de yapılması gereken üst düzey toplantı hakkında da bilgi vererek, Fransa’nın yakın koordinasyon içinde olduğu ABD’li ortakların aktif katılımına dikkat çekti.

Tansiyonun düşürülmesi konusunda Fransa’nın Ermenistan’ı desteklediğini vurgulayan Colonna, Nisan ayında Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin barışçıl bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmak için bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Bakan ayrıca, Fransa’nın 1 Haziran’da Kişinev’de görüşülen insani yardım konuları ve Laçin Koridoru’nun ablukasının kaldırılması konusunda Ermenistan’ın yanında olduğunu vurguladı.

“Bu yasa dışı, çünkü Uluslararası Mahkeme’nin bu yıl 22 Şubat’ta verdiği karar böyle.

Milletvekili Hanım, görüldüğü gibi biz Ermenistan’ın ve Ermenilerin yanındayız”,- dedi Colonna.

Ermenistan Kamu Radyosu