Efkaristiya Bayramı Polonezköy’de Kutlandı

İstanbul Latin Katolik Kilisesi, Efkaristiya Bayramı’nı, 11 Haziran Pazar günü, geleneksel olarak Polonezköy’de kutladı.

Her yıl tüm İstanbul Latin Katolik Cemaati’nin katılımı ile Polonzeköy’de kutlanan Corpus Christi (Efkaristiya) Bayramı’na bu sene de tüm kiliselerden katılım oldu.

İstanbul Episkoposluk Bölgesi Pastoral Konseyi’nin organize ettiği ve Polonezköy Cemaatinin katkılarıyla kutlanan bu büyük bayramda Kilise cemaati birbiri ile kaynaşma fırsatı bulurken, gençler ve çocuklar da keyifli saatler geçirdi.

Polonezköy Notre Dame de Czestochowa Kilisesi’nde, CET Başkanı ve İzmir Metropolitan Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec başkanlığında Efkaristiya Ayini kutlandı. Ayinin ardından Efkaristiya Tapınması yapıldı.

Tapınmanın ardından Kilise bahçesinde kardeşlik içinde yapılan piknikte sadece yiyecekler değil, Rab’bin sevgisi de paylaşıldı.

Öğleden sonra, Pastoral ekibin hazırladığı sorular üzerinde fikir alışverişi yapmak üzere konuşulan dillere göre gruplar ayrıldı. Ekip hazır bulunanlarla,

“Sinodal (Birlikte Yol alma) süreçte Türkiye Kilisesi’nin gerçeğini gördük. Zenginliklerimizle ve zayıflıklarımızla yüzleştik.Bu noktada üzerimize düşen sorumluluğu nasıl yaşıyoruz?

Bunu anlamak için kişisel olarak kilisemizde kendimizi nerede görüyoruz?

Kilisemize kişisel olarak ne katıyoruz?” soruları üstüne fikir alışverişi yapıldı.

Bu fikir alışverişlerinden çıkan sonuçlar kısa bir özet halinde paylaşıldı. Verilen cevaplar, puzzle haline getirilen bir ikonanın arkasına yapıştırıldı ve bir araya getirildiğinde ortaya çıkan tabloyu çocuklar sundular.











Çocukların yaptığı küçük bir dans gösterisinden sonra İstanbul Havarisel Vekili Monsenyör Massimiliano Palinuro, CET Başkanı ve İzmir Metropolitan Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec’e İstanbul’un Koruyucu Azizi Papa XXIII. Yuhanna’nın madalyonunu hediye etti.

Monsenyör Martin Kmetec de Caritas Türkiye Direktörlüğü’ndeki görevini dört yıl boyunca başarı ile sürdüren ve artık görevini devreden Nadir Nadhim’e de Aziz Papa XXIII. Yuhanna’nın madalyonundan hediye ederek Türkiye Katolik Kilisesi adına teşekkür etti.

Efkaristiya tapınmasının ardından son takdis ile İstanbul Latin Katolik Cemaati, Polonezköy’den kardeşlik ve birlik duyguları içinde şükranla ayrıldı.

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