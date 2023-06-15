Dink sanıkları FETÖ’den hâkim karşısında

Hrant Dink cinayetinin azmettiricileri Erhan Tuncel ve Yasin Hayal dahil 11 kişi “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçundan yargılanmaya başlandı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ile azmettirici Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in arasında bulunduğu 11 sanığın, “Anayasayı ihlal”, “FETÖ adına suç işleme” ve “İhmali davranışla kasten öldürme” suçlarından yargılanmalarına başlandı. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in de arasında olduğu sanıklar SEGBİS’le katıldı.

HAYAL: ‘MÜDÜRLERLE ERHAN GÖRÜŞTÜ’

Duruşmada Yasin Hayal, Erhan Tuncel’in, kendisine “Ali Fuat müdür ile Ramazan müdür arkamızda” cümlesini nerede söylediğinin sorulması üzerine “Kendi evinde. O şahısların benim gibi insanları övdüğünü söyledi. Emniyet yapısı içinde olduğu için bu şahısların kim olduğunu sorma gereği duymadım” dedi. Dönemin Trabzon TEM Şube Müdürü Yahya Öztürk’ün “Bu bayrağı ya Yasin kaldırır ya Erhan kaldırır” sözlerinin sorulması üzerine de Hayal, “Bu sözleri TEM Şube’de kullandı, olaydan sonra” diye konuştu. “Ramazan Akyürek sizi cinayete azmettirmek için bir toplantı yaptı mı? Aracılar aracılığıyla görüştü mü?” sorusuna ise Hayal, “Sadece Erhan Tuncel aracı olarak konuştu” diye cevap verdi. Yasin Hayal’in konuşması süresince her kelimeyi 3-4 kez tekrarlaması dikkat çekti.

TUNCEL: ‘FETÖ EN FAZLA BENİ MAĞDUR ETTİ’

Erhan Tuncel ise ifadesinde şunları söyledi: “Erhan Tuncel isminin FETÖ ile yan yana getirilemeyeceğini sokaktaki vatandaşlar da bilir. FETÖ’nün en çok mağdur ettiği kişilerden biriyim. Sahte delillerle Ergenekon yöneticisi yapıldım. Ali Fuat özellikle benim aleyhime sürekli ifade veriyor. Kendisi kriminal bir teröristtir. Yargılanmam boyunca bana iftira atmıştır.”

‘SAMAST KAHKAHA ATARAK ANLATTI’

Ogün Samast ile nezarette yaptığı bir konuşmanın sorulması üzerine de Tuncel, “Ogün Samast nezarette sadece olayı nasıl işlediğini kahkaha atarak anlatıyordu” dedi. Ramazan Akyürek’in talimat verip vermediği sorusuna da Tuncel, “Almadım, zaten böyle bir şey diyemez” yanıtını verdi. Duruşma ertelendi.

Hürriyet Gazetesi