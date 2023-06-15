Azerbaycan’ın amacı

Azerbaycan’ın amacı, Ermeni tarafının saldırgan eylemlere eğilimli olduğunu göstermektir

Azerbaycan son bir haftadır sürekli yanlış bilgiler yayarak, provokatif eylemlerini, Ermeni tarafının ön saldırgan eylemleri olarak sunmaya zemin hazırlıyor.

“Azerbaycan geçen hafta boyunca sürekli yanlış bilgiler yayarak, provokatif eylemlerini Ermeni tarafının ön saldırgan eylemleri olarak sunabilmek için bir zemin oluşturuyor.

Bütün bunların nedeni elbette Azerbaycan tarafının, Ermeni tarafının bir takım saldırgan eylemlere meyilli olduğunu gösterme amacıdır.

Böyle bir şey yok, Ermeni tarafı ülkemizin egemen topraklarını korurken, tüm açıklamalarımıza uygun olarak müzakere masasında barış gündemini ilerletmeye devam edecektir”,- dedi Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan.

Ermenistan Kamu Radyosu