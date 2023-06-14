Lübnan’da siyasi kriz sürüyor: Cumhurbaşkanı 12. oturumda da seçilemedi

Hizbullah ve müttefiklerinin desteklediği Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye ile eski Maliye Bakanı Cihad Azur’un yarıştığı seçimlerde iki taraf arasındaki görüş ayrılıkları oylamaya gölge düşürdü.

Lübnan’da 8 aydır sonuç alınamayan cumhurbaşkanı seçimi için Mecliste yapılan 12. oturumda da milletvekilleri cumhurbaşkanını seçemedi.

Hizbullah ve müttefiklerinin desteklediği Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye ile eski Maliye Bakanı Cihad Azur’un yarıştığı seçimlerde iki taraf arasındaki görüş ayrılıkları oylamaya gölge düşürdü.

31 Ekim 2022’den beri cumhurbaşkanını seçemeyen mecliste bir önceki oylama 19 Ocak’ta başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

12. oturumu diğerlerinden ayıran ve adayların birinin seçilmesi umutlarını artıran durum ise Meclisin önüne ilk kez gelen iki adayın siyasi partiler tarafından aday gösterilmesi ve doğrudan desteklenmesi idi.

Lübnan’ın hassas mezhepsel güç paylaşımı sistemi kapsamında bir Hristiyan Lübnanlıya ayrılan cumhurbaşkanlığı koltuğu için yapılan oylamada, Hizbullah destekli Franciyye ile çoğunlukla Hristiyan ve bağımsız milletvekillerinin desteklediği eski Maliye Bakanı Azur karşı karşıya geldi.

Ancak 128 sandalyeli parlamentoda Azur 59, Franciyye ise 51 oy alarak barajı aşamadı.

Tam katılımın gerçekleştiği oturumda oylarını kullanan milletvekillerinin salonu terk etmesi nedeniyle ikinci tur, gereken yeter sayısına ulaşılamamasından dolayı gerçekleştirilemedi.

“Siyasi çıkmaz daha da derinleşebilir”

Uluslararası toplum, siyasetçileri, ülkenin yurtdışından milyarlarca dolar kredi alabilmesi için gerekli reformları yapmasına yardımcı olabilecek uzlaşmacı bir cumhurbaşkanı adayı seçmeye çağırıyor.

Fakat analistler oylamanın siyasi çıkmazı daha da derinleştirme riski taşıdığını ve üç yıllık çöküşün ardından ekonomiyi kurtarma umutlarını azalttığını söylüyor. Analist Karim Bitar, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Bu aşamada en olası senaryo uzun süreli bir boşluk” diyerek uyarıyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Hizbullah yanlısı Al-Akhbar gazetesi de aynı konuya vurgu yaparak manşetini “Boşluk” kelimesi ile attı.

Franciyye’yi Esad destekliyor

Lübnan’da anayasaya göre cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, başbakan Sünni, meclis başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın dostu eski milletvekili ve bakan Franciyye, Lübnan’ın önde gelen siyasi figürlerinin çoğu gibi köklü bir aileden geliyor.

Şii blokun iki önemli partisi, İran destekli Hizbullah ve Emel Hareketi ile onların diğer müttefikleri kendisine tam destek veriyor.

Franciyye, pazar günü yaptığı açıklamada kutuplaştırıcı ittifaklarına rağmen “tüm Lübnanlıların cumhurbaşkanı” olma sözü verdi.

Hristiyan partilerin adayı Azur

Derin bir ekonomik krizden geçen ülkede 2005’ten 2008’e kadar maliye bakanlığı koltuğunda oturan Azur, cumhurbaşkanlığı seçimine katılabilmek için Uluslararası Para Fonu’ndaki Orta Doğu ve Orta Asya departmanı direktörlüğü görevinden ayrıldı.

3 büyük Hristiyan parti Lübnan Güçleri Partisi, Özgür Yurtseverler Hareketi ve Ketaib Partisi, cumhurbaşkanı seçiminde kendisini destekliyor.

Hristiyan partilerin yanı sıra Sünni ve muhalif bağımsız bazı milletvekilleri ile Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi de Azur’u destekleyen cephede yer alıyor.

“Kimseye meydan okumuyorum” diyen Azur, adaylığını açıklarken “krize değil çözüme katkıda bulunmak” istediğini söyledi.