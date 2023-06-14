Ermenistan Parlamentosu Başkanı: Türkiye’nin iradesi varsa, biz Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirmeye hazırız

Ermenistan yönetimi, Türkiye’nin bu ilişkileri normalleştirme iradesi varsa eğer, büyük eleştirilere maruz kalsa bile Ermeni-Türk ilişkilerini normalleştirmeye hazırdır. Armenpress’in aktardığına göre parlamentoda gazetecilere verdiği brifingte Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan böyle bir açıklama yaptı.

Simonyan özellikle şöyle konuştu: “Türk tarafı, eğer böyle bir isteği varsa, her zaman nedenler bulabilir. “Nemesis” Anıtı olmayabilir başka bir şey olabilir. Kendim “Nemesis” Anıtının dikilmesini yanlış buluyorum, bu bir devlet politikası değildir ve olamaz, ama yine söylüyorum, bu Türkiye için sadece bir fırsattı. Türkiye’ye gitmemek için 1 milyon sebep bulabileceğimi zaten söyledim. Türkiye’nin iradesi varsa, ki ben var olduğunu hissediyorum, o zaman ilişkileri normalleştirmek için tarihi ve eşsiz bir fırsat var, buna hazırız, Ermeni halkına kalıcı barış getirmek için hatta büyük eleştirilere uğramaya da hazırız.”

Başbakan Nikol Paşinyan’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın göreve başlama törenine katıldığı Ankara ziyaretinin oldukça iyi geçtiğini vurgulayan Simonyan, Başbakan Paşinyan’ın orada ilgi odağında olduğunu da söyledi. Simonyan, “Ziyaret en önemli hadiselerden biri oldu” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu