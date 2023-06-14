Cumhuriyetin 100. yılına özel “Aile Mirası Reçeteler”

Onlarca farklı medeniyetin izlerini taşıyan, bereketli coğrafya ve zengin bir tarihten beslenen Anadolu topraklarının gastronomi kültürü gün yüzüne çıkıyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel geliştirilen “Lezzet Göçünün İzinde… Aile Mirası Reçeteler” projesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan toplulukların yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel aile reçetelerini bir araya getiriyor.

Aslıhan Karagöz

Göçmen Artisan Bakery’nin desteği ile Selin Atasoy’un hayata geçirdiği, Sahrap Soysal’ın danışmanlığını yaptığı proje; geçmişten bugüne ulaşmış özel lezzetleri ve tarifleri tekrar hatırlatırken, bu önemli mirasın kaybolmaması için nesilden nesile aktarılmasının ne kadar önemli olduğunun da altını çiziyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel geliştirilen proje kapsamında yapılacak katılım çağrısıyla Türkiye’nin dört bir yanından farklı ailelerden miras kalan çok sayıda geleneksel hamur işi tarifi ve ailelerin hikayesi dijital bir platformda toplanıp paylaşıma açılacak. Etnik kökenleri ve yerel lezzetleriyle Türkiye’nin tamamını kapsayacak aile reçeteleri arasından seçilen 50 tarif ve geldikleri ailelerin hikayeleri ile de özel bir kitap hazırlanacak.

GELENEKSEL REÇETELER VE AİLE HİKAYELERİ

“Lezzet Göçünün İzinde… Aile Mirası Reçeteler” projesi, Anadolu topraklarındaki farklı etnik grupların kendine özgü lezzetleri ve yemek kültürlerini incelerken leziz tariflerle kurulan sofraların birleştirici gücünü de bir kez daha anımsatacak. Proje kapsamında farklı geleneksel reçeteler aracılığıyla bu tariflerin ait olduğu; Yunanistan, İspanya, Polonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Kafkasya, Suriye gibi dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye göç eden ailelerin hikayeleri paylaşılacak.

Anadolu’nun en lezzetli hikayelerinin anlatılacağı projede aynı zamanda Süryani, Ermeni, Musevi, Rus, Çerkes, Girit, Boşnak, Rum, Kürt, Arnavut, Bulgar ve diğer mutfak lezzetlerinin göçlerden sonra Türkiye’de nasıl yaşatıldığının ve aktarıldığının izleri sürülecek; farklı gibi gözüken kültürlerin aslında birbirine ne kadar benzediği bir kez daha vurgulanacak.

“Lezzet Göçünün İzinde… Aile Mirası Reçeteler” projesi; İstanbul’dan Erzurum’a, Trabzon’dan Gaziantep’e, Adana’dan İzmir’e, Van’dan Sinop’a, Adıyaman’dan Gümüşhane’ye uzanan bir yolculuğa çıkarak Türkiye’nin kadim yemek kültürünü ve zengin lezzet mirasını mercek altına alacak. Asla unutulmaması gereken hikayeleriyle aile reçetelerimize odaklanan proje bu yönüyle Türkiye’deki en kapsamlı ortak hafıza projelerinden biri olmaya da aday.

GÖNÜLLÜLERDEN AİLE REÇETELERİ VE HİKAYELERİ

“Lezzet Göçünün İzinde… Aile Mirası Reçeteler”in tanıtım basamağında 10 gönüllü proje sözcüsüyle özel video röportajlar gerçekleştirildi. Sözcüler bu röportajlarda çok sevdikleri ve aile geçmişlerinde yeri olan bir hamur işi reçetesinin yanı sıra aile hikayelerini, mutfak ve sofra kültürlerini paylaştılar. Proje sözcülerinin lezzetlerin göçü, nesilden nesile aktarılan tarifler, özel günler, gelenekler, alışkanlıklar, hatıralar ve özlenenler hakkında konuştukları röportajlar, 15 Haziran 2023 itibarıyla önce Göçmen Artisan Bakery YouTube kanalından ardından da farklı mecralarda yayınlanacak. Bu video röportajlarla projenin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi ve yapılacak katılım çağrısıyla proje arşivinin hızlı bir şekilde zenginleşmesi hedefleniyor.

Proje danışmanı Sahrap Soysal’ın da içlerinde bulunduğu sözcü grubunda Ayfer Yavi, Gilda Kohen, Meri Çevik Simyonidis, Müjgan Doğunç, Nadya Şener, Neylan Ziyalar, Sine Boran Art, Takuhi Tovmasyan ve Yıldız Küçükkurt yer alıyor. Projenin çok değerli sözcülerinin yanı sıra Okan Bayülgen de sesi ile proje tanıtımına destek veriyor.?Ayrıca projenin ilerleyen aşamalarında, Eylül 2023 itibarıyla projenin destekçisi Göçmen Artisan Bakery’nin Nişantaşı ve Galata mekanlarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Farklı mutfak ve kültürlerin gönüllü sözcüleri ile bir araya gelinecek bu etkinlikler paralelinde projede yer alan lezzetlerden bazılarının Göçmen tarafından hayat geçirilmesi ve menüye entegre edilerek daha geniş kitlelerle paylaşılması da planlanıyor.

Projeye katılmak isteyenlerin info@gocmen.co adresine, konu başlığına “Aile Mirası Reçeteler” yazarak e-posta göndermesi yeterli olacaktır.

https://www.cumhuriyet.com.tr/gurme/cumhuriyetin-100-yilina-ozel-aile-mirasi-receteler-2090651