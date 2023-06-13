Lübnan’da aylardır çözülemeyen cumhurbaşkanı krizinde gözler yarınki oturumda

Lübnan’da 8 aydır sonuç alınamayan cumhurbaşkanı seçimi için Mecliste yarın yapılacak 12. oturumda, Hizbullah ve müttefiklerinin desteklediği Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye ile eski Maliye Bakanı Cihad Azur yarışacak.

İdiris Okuduci

Yıllardır ekonomik krizle boğuşan Lübnan’da bir süredir yönetimde de boşluk var. Lübnan Meclisi, 31 Ekim 2022’de görev süresi sona eren Mişel Avn’ın yerine gelecek yeni cumhurbaşkanını aylardır seçemedi.

Mecliste cumhurbaşkanı seçimi için daha önce düzenlenen 11 oturumda adayların biri dışında diğerlerinin siyasi parti desteği bulunmuyordu. Ancak tüm gözlerin çevrildiği yarınki oturum öncekilerden farklı olacak.

Çünkü Meclisin önüne ilk kez gelen adaylardan ikisi; eski Maliye Bakanı Cihad Azur ve Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye siyasi partilerin doğrudan aday gösterdiği veya desteklerini ilan ettiği isimler.

Kim, hangi adayı destekliyor?

Lübnan’da anayasaya göre cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, başbakan Sünni, meclis başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

Ülkedeki 3 büyük Hristiyan parti Lübnan Güçleri Partisi, Özgür Yurtseverler Hareketi ve Ketaib Partisi, cumhurbaşkanı seçiminde Azur’u destekleyeceklerini açıkladı.

Hristiyan partilerin yanı sıra Sünni ve muhalif bağımsız bazı milletvekilleri ile Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi de Azur’u destekleyen cephede yer alıyor.

Şii blokun iki önemli partisi, İran destekli Hizbullah ve Emel Hareketi ile onların diğer müttefikleri ise Franciyye’yi aday gösterdi.

128 sandalyeli Lübnan Meclisinde seçim oturumunun yapılabilmesi için 3’te 2 oranında yani en az 86 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyor. Bir adayın seçimi kazanması içinse salt çoğunluğu sağlaması gerekli.

Azur’un adaylığına karşı çıkan Hizbullah ve müttefikleri, Mecliste seçim oturumu için aranan toplantı yeter sayısını bloke edebilecek milletvekiline sahip.

Hizbullah: Çatışmacı ve meydan okuyucu aday istemiyor

Seçimde tek adaylarının Franciyye olduğunu ilan eden Hizbullah ve Emel Hareketi, başka bir aday çıkarmayı düşünmediklerini ve adaylarını da çekmeyeceklerini sıklıkla dile getiriyor.

Silahlı milisleri bulunan ve son olarak 21 Mayıs’ta Lübnan’ın güney bölgesinde askeri tatbikat düzenleyen Hizbullah, müstakbel cumhurbaşkanının kendileri ile çatışmama şartı koşuyor.

Hizbullah’a göre Hristiyan partilerin aday gösterdiği Azur çatışmacı bir aday. Azur, Hizbullah ile 2008’de ciddi çekişme içine giren dönemin Başbakanı Fuad Sinyora’nın kabinesinde yer alan bir isim.

O dönem Hizbullah ve hükümet arasında güç paylaşımı nedeniyle kısa süreli çatışma yaşanmış, Hizbullah Beyrut’un bazı bölgelerini silahla ele geçirmişti. Bunun ardından Sinyora görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Hizbullah Milletvekili Hasan Fadallah, geçen hafta yaptığı bir açıklamada Azur’u ima ederek, “Çatışmacı aday, Baabda Sarayı’na ulaşamaz.” demişti.

Lübnan’daki Şii Müftü Ahmed Kabalan da yine isim belirtmeden Azur’un adaylığına atfen, “ABD’nin mührünü taşıyan bir cumhurbaşkanına izin verilmemelidir.” ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah’a ait Al-Akhbar gazetesi de 3 Haziran’daki manşet haberinde Azur ve 2013’te bir bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Maliye Bakanı Muhammed Şatah’ın birlikte fotoğrafını yayımlamıştı.

Al-Akhbar’ın manşeti ülke gündeminde günlerce siyasi yetkililer, muhalif medya ve yazarlar tarafından tartışıldı ve Hizbullah’ın Azur’a dolaylı bir mesajı olarak yorumlandı.

Paris, Riyad ve Washington’un yaklaşımı

Lübnan’daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin şubat ayında Paris’te ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır’ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Taraflar arasında herhangi bir uzlaşıya varılmadığı için toplantının ardından ortak açıklama yapılmamıştı.

Fransa, Suudi Arabistan ve ABD’den de herhangi bir adaya henüz doğrudan veya dolaylı destek açıklaması gelmedi.

Şii partilerin desteğini alan Franciyye, 1-2 Nisan’da Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron’un Kuzey Afrika ve Orta Doğu Danışmanı Patrick Dorell ile görüşmüştü.

Arap ve Lübnan basınında yer alan haberlerde, Fransız yetkilinin görüşmede Franciyye’nin adaylığını desteklemek için bazı taahhütler istediği ileri sürülmüştü.

Ancak Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, 8 Haziran’da Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile Riyad’da yaptığı görüşmede, cumhurbaşkanı seçiminde Paris’in desteklediği bir aday bulunmadığını açık bir şekilde belirtti.

Bununla birlikte Lübnan’ın bir an önce bu krizi aşmasını önemsediklerini kaydeden Colonna, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, eski Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’u Lübnan’a “cumhurbaşkanlığı seçimleri” için özel elçi olarak atadığını aktardı.

Fransa gibi Suudi Arabistan da Lübnan’daki seçim maratonunda herhangi bir adaya açık bir şekilde desteklediklerini ilan etmedi.

Cumhurbaşkanı adayı Franciyye, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, adaylığına yönelik Suudi Arabistan ve müttefiklerinden itiraz gelmediğini belirtse de kendisine destek niteliğinde bir açıklama da yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, 25 Mart’taki Beyrut ziyaretinde, Lübnan’da müstakbel cumhurbaşkanının kim olacağı hususunda görüş belirtmek istemediğini ancak ABD’nin Lübnanlıların seçeceği herhangi birini memnuniyetle karşılayacağını söylemişti.

Leaf, 31 Mayıs’ta yaptığı açıklamada ise Lübnan’da cumhurbaşkanının seçilmemesi ve Mecliste oturumun yapılmasının engellenmesi halinde ülkesinin bazı Lübnanlı siyasetçilere yaptırımlar getireceği tehdidinde bulunmuştu.

Eski Bakan ve finans uzmanı Azur

Mecliste yarın yapılacak seçimin başlıca adaylarından Cihad Azur, Lübnan’ın kıyı kenti Biblos’ta 1966’da doğdu.

Azur, ekonomi alanında önce Lübnan’da, ardından Fransa ve ABD’de eğitim aldı.

Tamamen finans ve siyaset ekonomisi alanında kariyer yapan Azur, Başbakan Sinyora hükümetinde 2000-2004 yıllarında finans danışmanı, 2005-2008’de de Maliye Bakanı görevinde bulundu.

Hükümetteki görevinden sonra çeşitli uluslararası finans şirketlerinde yönetici pozisyonunda görevler alan Azur, 2017’den beri Uluslararası Para Fonu (IMF) Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü olarak çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Adayı Azur, 10 Haziran’da Lübnan diasporası için düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, ekonomik krizdeki Lübnan’a yabancı yatırımcı çekmek için finans uzmanlığı ve bağlantılarıyla ülkeye yardımda bulunabileceğini söylemişti.

Azur, Hizbullah’ın ve diğer partilerin kendisi hakkındaki “çatışması aday” ifadelerine karşılık 12 Haziran’da yaptığı açıklamada ise, “Adaylığım ile kimseye meydan okumuyorum. Aksine cepheleri kaldırıp birleştirici olmaya çalışacağım.” ifadelerini kullanmıştı.

Suriye ve İran’a yakın Franciyye

Seçimin öne çıkan diğer adayı Süleyman Franciyye, Lübnan’da 1970-1976 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan dedesinin ismini taşıyor.

Hizbullah ve müttefiklerinin desteklediği Franciyye, ülkenin kuzeyindeki Zgarta bölgesinde 1965’te doğdu.

Babası Tony Franciyye, Lübnan iç savaşında Şam’a yakın bir politika izleyerek Marada Tugaylarını kurdu. Tony Franciyye 1978’de Hristiyan Ketaib milisleri tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Süleyman Franciyye’e Şam’a taşındı.

Franciyye, 1982’den 1991’ye kadar Marada milislerin komutanı olarak görev yaptı.

Şam’daki Esed ailesiyle bu vesileyle ilişkilerini geliştiren Franciyye, Suriye’ye ve dolayısıyla İran’a yakın bir isim olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesinden sonra Franciyye, birkaç defa ülkenin önemli sorunları arasında yer alan Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesi hususunda elini taşın altına koyabilecek bir isim olduğunu, bunu da Şam’la iyi ilişkileri sayesinde yapabileceğini belirtmişti.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/lubnanda-aylardir-cozulemeyen-cumhurbaskani-krizinde-gozler-yarinki-oturumda/2921070