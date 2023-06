İskenderun’da “Ansra Bayramı” Kutlandı

Kutsal Paskalya Bayramı’nın ardından 50’nci günde, “İsa Mesih’in Göğe Yükselişinin ve Kutsal Ruh’un Havarilerin Üstüne İnişinin” kutlandığı “Pentikost Bayramı” İskenderun Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi’nde özel ayinle kutlandı.

İsa Mesih’in Haç üzerinde ölümünün ardından, yeniden dirilerek göğe yükselişinden sonra Kutsal Ruh’un Havarilerin üzerine indiği gün olarak kutlanılan Pentikost Bayramı ayinini Arşimendrit Pavlus Orduluoğlu ile Kilise Pederi Yusuf Nicholas Papasoğlu yönetti.

Kalabalık cemaat üyelerinin eşlik ettiği ayinde, diz çöküp secde edilirken, Kutsal Ruh’un inişiyle ilgili İncil’den bölümler de okundu.

Günün anlamına yönelik bir vaaz veren Arşimendirit Pavlus Orduluoğlu;

“50 günün önemini kutsal kitabın birçok bölümünden görebiliriz. Pasah Bayramına denk gelen 50. gün sizlere kutsal ruhu göndereceğim ve hayatınız boyunca o kutsal ruh sizlerle birlikte olacak. Her duanızı, çocuklarınızı, hayatınızın her noktasında bereketleyecek demiştir. Musa, Pasah Bayramının 50. günü On Emir’i almıştır. İsa Mesih’in öğrencileri de Yahudilerden korkarak odada saklanmışlardır ve 50. günde kutsal ruh gelmiştir.

Bu iki olay arasında büyük bir benzerlik vardır. Musa peygamber Sina dağında herkesten uzak Tanrı ile buluştu, burada öğrenciler ise bir evde herkesten uzak saklanarak rabbi beklediler. Sina dağında bulutlar vardı, bulutlar bütün Sina dağını sarmıştı burada da bir rüzgar her yeri sardı, bir ateş içinde Rab Musa’ya göründü. Burada da, Kutsal Ruh ateş gibi insanların başının üzerine kondu. Gök gürleyerek On Emir Musa’ya takdim edildi. Burada da gökyüzünden yüce bir ses öğrencilerin bulunduğu ortamı doldurmuştu ve Rabb’in kutsal ruhu onlara takdim edildi” diye konuştu.

Ayin sonrası kilise bahçesinde cemaat üyelerinin üzerine yılların geleneği olarak su serpildi. Halk arasında “Ansra” olarak da bilinen bu özel günde, cemaat üyeleri birbirlerinin üzerine su döker.

Pentikost’ta Niçin Diz Çökülür?

Pentikost-Ansra Günü, Ortodoks Kiliselerinde de sevinç günü olarak kutlanır. İsa Mesih’in Dirilişi’nin de hatırlandığı bugünde ayin esnasında diz çökerek secde edilir. Paskalya Bayramı’ndan Pentekos gününe kadar geçen elli günlük sürede, yasa gereği diz çökülmez.

İskenderiye Başepiskoposu’nun Petrus Yasasının 15. maddesine göre, İsa Mesih’ten üç asır sonra Antakya Ruhani Lideri Aziz Makaryos, Pentikost günü kutsal üçleme dualarını ayakta okurken Pazar günü akşam duası esnasında bir mucizeye şahit olur.

Birinci duayı okurken ve cemaat ayaktayken aynen Pentikos gününde olduğu gibi şiddetli bir esinti kiliseyi doldurmuştur. Bu esinti, kilisede bulunan cemaatin secde etmesine ve diz çökmelerine neden olur. Bu şiddetli esinti aynen Kutsal Ruhun Pentikost günü havarilerin üzerine indiği şekildedir. Bu esinti ikinci ve üçüncü dualarda da aynen tekrarlanır.

Aziz Makaryos ve kilisede bulunanlar şunu anlarlar ki, bu kutsal üçleme duaları okunurken Tanrı, kendisine ve kutsal üçlemeye secde edilmesini ister. O günden sonra Ortodoks Kiliselerinde, Pentikost günü akşam duasında Kutsal Üçleme duaları okunurken Tanrıya ve Kutsal üçlemeye başlar eğilerek diz çökülür ve secde edilir. (SAT-7 TÜRK/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/iskenderunda-ansra-bayrami-kutlandi/