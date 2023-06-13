Hrant Dink cinayetinde yeni dava

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından yıllar geçti ancak yeni davalar açılmaya devam ediyor.Öldürülen gazeteci Hrant Dink davasında 11 sanık hakkında yeni bir dava açıldı.

Agos gazetesinin ermeni genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de 17 yaşındaki silahlı saldırgan Ogün Samast tarafından öldürülmüştü.

‘HEPİMİZ ERMENİYİZ’ SLOGANLARI ATILMIŞTI

Önceden pek çok tehdit almış olan Dink, Agos’un Halaskârgazi Caddesindeki binasının önünde başının arkasına ateş edilerek öldürüldü. Olay, Türkiye’de derin devlet ve milliyetçilik olgularını gündeme taşıdı. Dink’in cenazinde ise ‘hepimiz ermeniyiz’ sloganları atılmıştı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından yıllar geçti ancak yeni davalar açılmaya devam ediyor.

Hrant Dink

11 SANIK HAKKINDA DAVA GÖRÜLECEK

Gazeteci Hrank Dink’in öldürülmesine ilişkin davada haklarında suç duyurusunda bulunulan ve aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 11 sanık hakkında ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ’kasten öldürme’ gibi suçlardan dava açıldı.

https://www.karar.com/guncel-haberler/hrant-dink-cinayetinde-yeni-dava-1760410