Hrant Dink cinayeti davasında 11 sanık hakkında yeni dava

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in silahlı bir saldırı sonucu öldürülmesinin 16. yılında 11 sanık hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “kasten öldürme” suçlarından yeni bir dava açıldı. Davanın ilk duruşması yarın İstanbul Adliyesi’nde yapılacak.

Şişli’de 19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dink’in katledilmesine ilişkin davada, aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 11 sanık hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”‘ ve “kasten öldürme” suçlarından yeni bir dava açıldı.

Davanın ilk duruşması yarın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. (ANKA)

T24