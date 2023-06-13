Erdoğan’dan Aliyev’e: Şuşa’da konsolosluk açmaya hazırız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’deki çatışmaların ardından Azerbaycan’ın kontrolünü Ermenistan’dan geri aldığı Şuşa’da Türkiye’nin konsolosluk açmaya hazır olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ardından Azerbaycan’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıllık Ermeni nüfuzunun ardından Azerbaycan’ın kontrolünü ele aldığı Şuşa’da Türkiye’nin konsolosluk açmaya hazır olduğunu yineledi.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, 2020’deki savaşta Ermenistan’dan alınan şehirde “Ne zaman isterseniz konsolosluğumuzu açmaya hazırız. Şuşa’da bir konsolosluk açabilirsek, bu dünyaya ve özellikle Ermenistan’a bir mesaj olacaktır” dedi.

Şuşa, 1992’de Dağlık Karabağ bölgesi için yapılan savaşta Ermenistan’ın kontrolüne geçmişti.

Türkiye, Dağlık Karabağ’la ilgili son çatışmalarda Azerbaycan’ı aktif olarak destekledi ve Azerbaycan bölgenin büyük bölümünün ve Ermenilerin elindeki çevre bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Altı hafta süren çatışmalarda 6 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Haziran 2021’de Şuşa kentinde bir araya gelen iki lider Şuşa Beyannamesini imzalamış, Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada Karabağ’ın yeniden inşa faaliyetlerine Türkiye’nin destek vereceğini ifade etmiş, Şuşa’da bir başkonsolosluk açılacağını da duyurmuştu.

Zengezur Koridoru

Konuşmasında üzerinde hassasiyetle durdukları diğer bir konunun da Zengezur Koridoru olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Zengezur konusunu süratle halletmemiz halinde bu bize iki önemli adımı kazandıracak. Gerek kara yolu gerek demir yoluyla atılacak adımla Iğdır-Nahçıvan buralara gidiş konusunda Türkiye’nin Nahçıvan’la olan bağlantıları çok daha güçlü hale gelecek. Ayrıca bu bağlantıların olması Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olacak.” diye konuştu.

Euronews