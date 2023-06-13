Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev ile görüştü – DW – 13.06.2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs’ın ardından Azerbaycan’a gitti. Başkent Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke ve tabii iki devlet tek millet anlayışı ile bugüne kadar yürüdük. Bundan sonra da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Azerbaycan’ın gelişimiyle gurur duyduklarını ifade eden Erdoğan, “20 sene önceki Azerbaycan’ı düşünüyorum, bir de şimdiki Karabağ’ı düşünüyorum. Minsk üçlüsü bunları nasıl oyaladı bunun talihsizliğini de görüyorum. Minsk üçlüsü, 30 yıl boyunca Karabağ sorunu konusunda herkesi oyaladı. İşte kendi göbeğinizi kendiniz keserseniz gerekli adımları da atarsınız. Demek ki bütün mesele, kararlı olduğunuz zaman neticeyi alacağınızdır. Azerbaycan da bu neticeyi aldı. Azerbaycan inşallah gelecek adımları da attığı zaman daha da ileri gidecek” diye konuştu.

“Doğal gazda Avrupalılar çok telaşlı”

İş birliğindeki en önemli adımlardan birinin enerji olduğunu belirten Erdoğan, “Yıllardır bu konuyla ilgili olarak yapılan bir çalışma var. Bu çalışmanın detaylarını da bakan arkadaşlarımız aralarında ayrıca görüştüler. Bu konuda daha neler yapabiliriz bunun çalışmaları yapıldı. Enerji noktasındaki adımda Avrupa özellikle, Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar. Bu konuda devamlı ricada bulunmaktalar. Bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kurulacak

Erdoğan, bir Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü de açıkladı. Konuyla ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, “Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye’ye rahatlıkla gelebileceği gibi, Türk gençleri de Azerbaycan’daki üniversitede okuma şansını elde edecekler” dedi.

Azerbaycan’a en az beş çocuk önerisi

Erdoğan, Türkiye’de eşlere en az üç çocuk önerdiğini hatırlatarak, nüfusu 12 milyona yaklaşan Azerbaycan için “en az beş çocuk” gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Nüfus dediğimiz zaman o ülkenin gücüdür. Paradigmaları o değiştirir” diye konuştu.

Zengezur Koridoru

Azerbaycan’ın 2020’deki savaşta Dağlık Karabağ’ın geniş bölgelerini Ermenistan’dan geri alması sonrasında Azerbaycan ile Türkiye’yi birbirine bağlaması öngörülen Zengezur Koridoru da görüşmede ele alındı. Erdoğan, gerek karayolu gerek demiryolu ile bağlantının sağlanması için çalışmaların süratle tamamlanmasını istediklerini belirterek “Atılacak adımlarla buradan Iğdır, Nahçıvan’a gidiş konusunda Türkiye’nin bağlantıları çok daha güçlü hale inşallah gelecek. Bu bağlantıların olması da Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olacaktır” dedi.

Erdoğan, heyetler arası görüşmenin açılışında yaptığı konuşmada ise Azerbaycan ile Şuşa Beyannamesi yoluyla müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri her alanda geliştirme kararlığında olduklarını vurgulamış, Aliyev’e hitaben, “Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız… Şuşa’daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır” demişti. Şuşa, 2020’deki Dağlık Karabağ savaşında Ermenilerden geri alınan kentler arasında yer alıyor.

DW/BK,EC

Deutsche Welle