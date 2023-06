Arşimandrit Orduluoğlu’na İskenderun’dan “Teşekkür” Plaketi

Geçtiğimiz Paskalya sürecinde, yaşanan yıkıcı depremden büyük hasar alan Hatay bölgesini ziyaret eden Patrik 10. Yuhanna’nın, bu ziyareti sırasında yıkılan Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Kilisesi bahçesinde gerçekleştirilen ayinde; Patrik Vekili ve Arşimandrit olarak atadığı Pavlus Orduluoğlu, Arşimendirit olarak İskenderun’da ilk ayinini gerçekleştirdi.

İskenderun Aziz Corç Kilisesi’nde gerçekleştirilen ayinde Vakıf Yönetimi ve cemaat üyeleri tarafından sevgiyle karşılanan Arşimandrit Pavlus Orduluoğlu, samimi karşılamadan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendi bölgelerinden birinin bu mertebeye kadar yükselmiş olmasından ötürü gurur duyduklarını ifade eden İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur ise yaşanan felaket sonrasında her zaman bölge halkının yanında olarak destek veren Orduluoğlu’na teşekkür etti ve plaket takdiminde bulundu.

Başkan Teymur; “Kıymetli Arşimandrit kardeşimiz, arşimendirit mertebesinde ilk defa kilisemizde ayine iştirak ediyor, çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Saygıdeğer Kadasetli Arşimendirit abunamız, hepinizin bildiği gibi şu anda maalesef aramızda olmayan metropolitimiz Bolos’un talebesi, bu vesileyle Rabbimizden duamız da metropolitimiz Bolos’un tekrar aramıza dönmesi.

Abuna Pavlus İçimizden Biri

Çok gururluyuz cemaat olarak, çünkü saygıdeğer arşimendirit Peder Pavlus içimizden biri. İlk defa bölgemizden, içimizden biri arşimendirit mertebesine yükseltilerek bizimle birlikte oluyor. Biliyorsunuz ki Kadasetli Patriğimiz geçtiğimiz ay, Antakya’da patrik vekili olarak bu görevi kendilerine tebliğ etti. Biz bölge kiliseleri olarak son derece mutluyuz.

Depremden bu yana abuna burada, bu bölgede, bir yerden bir yere koşmak suretiyle bütün cemaat mensuplarımıza inanılmaz derecede katkılar sunmuştur, yardımda bulunmuştur. Huzurlarınızda kendilerine şükranlarımızı arz ediyor ve müsaadenizle, kendisinin de müsaadesi ile bugünkü kutsal ayini yönettiği için kilisemizden küçük bir hediye takdim etmek istiyorum” dedi.

Vakıf Başkanı Teymur konuşmasının ardından Abuna Pavlus Orduluoğlu’na günün anısına hediyesini de takdim etti.

Hepimiz Rab’bin Hizmetkarıyız

Vakıf Yönetimine ve İskenderun cemaatine ilgilerinden ötürü teşekkürlerini ileten Arşimandrit Pavlus Orduluoğlu da; “Hayatım boyunca tek çabaladığım şey Rabbe hizmet etmekti. Mertebeler belki bazı idari hizmetlerin düzenlenmesi için gelir ama emin olun ki hepimiz Rabbin hizmetkârıyız.

Ben teoloji öğrencilerime bazen ‘Ne olmak istiyorsunuz’ diye sorarım. Derler ki ‘ben abuna olmak istiyorum.’ ‘Hayır, yanlış. Ben Rabbe hizmetçi olacağım dersen Rab seni abuna yapar ama ben abuna olacağım dersen, Rabbin hizmetçisi olamazsın.’

Dilerim ki hepimiz Rabbin hizmetkârı oluruz. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Can Bey’e ve Abunamız Nikola’ya çok teşekkür ediyorum. Eğitimim boyunca da, bölgede yaptığım hizmetler döneminde de hiçbir zaman beni terk etmediler, her zaman yanımda oldular. Sağ olsunlar, desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Kilisemiz var olsun, her zaman daim olsun” şeklinde konuştu. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

