“Koyun kırkma” festivali

Sünik’te “Koyun kırkma” festivali

10 Haziran’da Sünik bölgesine bağlı Khot yerleşiminde Ermenistan Turizm Komitesi’nin desteğiyle “Koyun Kırkma” festivali gerçekleştirilecek.

Festivalin amacı Sünik’teki kültürel hayatı hareketlendirmek ve turizmin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Etkinliğin açılış törenine Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan katıldı.

Bakan, “Bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden ve yerel işletmelerin önemini göstermek için topluluklarımızı güçlendirip harekete geçirebildiğimiz için çok mutluyum”,- dedi.

Ermenistan Turizm Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Anna Margaryan, festival kültürünün yeni turist akımlarını çekmedeki önemini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu